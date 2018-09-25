09/25 各報重點新聞一覽

因應亞太防制洗錢組織十一月來台灣實地評鑑，近年來國銀、外銀是全面動起來KYC（認識你的客戶；Know Your Customer）。圖為行政院「洗錢防制辦公室」。（資料照）

2018-09-25 06:25

自由時報

洗錢防制高風險族群 外銀拒立委開戶

因應亞太防制洗錢組織（APG）11月來台灣實地評鑑，近年來國銀、外銀是全面動起來KYC（認識你的客戶；Know Your Customer）。某歐系外銀直接拒絕立法委員開戶、甚至擬擴及鄉鎮市級民代；還有位卸任政務官因在OBU（國際金融業務分行）開戶，遭國銀KYC、要求清楚交代資金來源，忍不住抱怨擾民、是Kill Your Customer（殺了你的客戶）？

詳見洗錢防制高風險族群 外銀拒立委開戶。

高教拚活路 大學將可直營公司

高教拚活路！教育部提案修訂大學法第三十八條之一，將開放國立大學可用自籌資金開設百分之百控股公司，運用學校的科研技術及成果創造營收，而且校辦企業的運作將可不受政府人事、採購法規限制，期藉此鼓勵大學創新創業，大學科研可更直接與產業連結並創造最大價值，也有助擴大大學財源、改善高教資源稀釋問題。

詳見高教拚活路 大學將可直營公司。

強颱潭美路徑偏北 仍有撲台機率

今年第24號颱風潭美，持續增強長胖，昨午增強為強烈颱風，七級暴風圈半徑擴大到250公里。中央氣象局預估，潭美颱風路徑持續往北修正，以通過台灣和琉球中間海域的機率較高，但若這兩天高壓增強、引導西偏，仍有撲台機會，且無論何路徑，颱風暴風圈及外圍環流今起會陸續影響台灣北部和東北部地區。

詳見強颱潭美路徑偏北 仍有撲台機率。

蘋果日報

台大淪oBike墳場 全台輛數砍半 台灣高層紛離職

無樁式共享單車oBike來台後亂象多，全台都違停頻傳遭拖吊，連大學校園也成受災戶！《蘋果》直擊台灣大學水源校區的單車拖吊移置場，竟成為oBike單車墳場，有超過1200輛違規停車的oBike遭拖吊後棄置在此，業者擺爛不願付保管費領回。oBike單車數量估與去年全盛時期比已減半，在台高層也離職，引發疑慮。

今24℃有涼意 北台陰雨綿綿 強颱料北偏 周五起擾台

昨天是中秋節，但在東北風影響下，桃園以北和宜蘭局部地區雨勢明顯，晚間雲層也厚，大多看不到月亮。中南部的部分地區雖有午後雷陣雨，但入夜後天氣轉好，可以看到滿月。至於第24號颱風潭美昨增強為強烈颱風，速度減慢、路徑北偏，周五起接近台灣，對台影響程度降低，但仍待觀察。

聯合報

陳其邁支持度34％ 韓國瑜32％緊追在後

聯合報最新高雄市長選情調查發現，高雄市選情五五波，民進黨參選人陳其邁獲得3成4選民支持，3成2力挺國民黨參選人韓國瑜，選戰陷入膠著；不過，4成2選民看好陳其邁勝選機會較大，比率明顯高於韓國瑜的1成9。

陸客不來 銀聯卡消費蒸發528億

陸客不來，中國銀聯卡消費金額銳減。聯合信用卡中心發布最新大數據報告，銀聯卡在台灣刷卡消費前四大縣市，包括台北市、高雄市、桃園市和台東縣去年刷卡金額全數下滑，絕對金額少最多的是台北市，刷卡幅度跌最慘的則是台東縣；四大縣市銀聯卡刷卡一年內共蒸發130.41億元。

中國時報

罕見 發表經貿摩擦白皮書 陸退出對美談判

正當陸美第二階段加徵關稅大戰開打之際，大陸國新辦24日發布《關於中美經貿摩擦的事實與中方立場》白皮書，闡明陸方8大立場，及辨析雙方經貿關係6大事實。白皮書直言陸美合作才是唯一正確選擇，指談判不能在關稅大棒的威脅下進行。除了文字攻勢，大陸也退出與美國的貿易談判，以實際行動向美方展示強硬姿態。

潭美轉強颱 最快周四發布海警

颱風潭美持續增強中，昨日下午2點轉為強颱，影響時間為周五至下周日。潭美目前往西北西方向前進，不排除直撲台灣，未來路徑若偏南，最快後天可能就會發布海上警報。由於目前颱風距離仍遠，路徑還有可能修正，尚無法確定其對台灣影響程度，氣象局表示，今明兩天將是關鍵。