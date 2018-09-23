桃園地景藝術節踩街活動注青春氣息 富岡人：沒見過這麼多人

桃園地景藝術節參加的高中職大專組踩街隊伍發揮創意，沿街熱力四射演出。（記者李容萍攝）

2018-09-23 23:04

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園地景藝術節一連兩天在楊梅富岡安排華麗的踩街演出，市長鄭文燦到場啟動直播，力推中秋連假必逛地景藝術節。23日天氣晴朗，10支高中職大專組踩街隊伍發揮創意，融合專長才藝與在地特色賣力演出，為富岡老街帶來青春氣息，讓純樸小鎮在中秋連假湧入約10萬人次的人潮，盛況空前，連富岡在地人忍不住說「從來沒見過這麼多人」。

為期兩天的國際交流踩街，從富岡車站前的中正路、信義街、成功路再至富岡車站，短短650公尺因踩街隊伍多變造型，沿途敲鑼打鼓、熱情搖擺大秀才藝，圍觀民眾大呼過癮；24日上午11點在富岡車站前廣場安排主題活動「食福藝起來」，邀請民眾共食分福。

富岡舊名伯公岡，為典型客家農莊，有富岡老車站、古糧倉及由1930年代巴洛克式建築構成的老街，是一個充滿人情味的地方，也有富岡運動公園、伯公岡公園、由民生埤改造而成的埤塘生態公園，三連陂則是桃園地景藝術節作品《粼粼波光、翩翩白影》巨型白鷺鷥的所在地，深受遊客喜歡。市府舉辦地景藝術節，同時進行城鄉改造，期盼透過文創創生，讓古老的富岡小鎮展現不同魅力。

踩街示範團演出邀請日本宮崎縣香川縣姊妹市的專業踩街團體「宮崎日向笑福舞」、「香川高松西高等學校」戴著面具演出逗趣笑福舞，結合書法演出；桃園在地金鴻醒獅團展現原汁原味的舞龍舞獅表演，台南應用科技大學舞蹈系演出「歡慶傳響─舞將巡」描述家將騰雲駕霧祈佑良民的情景，以及台灣戲曲學院台灣特技團，利用鐵圈與獨輪雜耍前行。

接著登場的中壢高商管樂旗隊、育達高中樂旗隊、北科附工管樂社（室行進樂隊），演出整齊劃一的樂旗和高吭樂音；新興高中爵士舞蹈社演出活力四射的舞姿感染整個會場；中壢家商帶來Cosplay踩街遊行，用流行文化妝點青春；大溪高中班聯會以舞蹈介紹大溪。

啟英高中表演藝術科、光啟高中原住民舞蹈社不約而同加入原住民傳統精神；「南亞室設，讚啦」是南亞技術學院結合桃園埤塘的荷花，帶來的創意展演；清華高中醒獅社由廣東獅雙獅搭配鑼、鼓、鈸展現傳統藝術。

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桃園地景藝術節參加的高中職大專組踩街隊伍發揮創意，沿街熱力四射演出。（記者李容萍攝）

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桃園地景藝術節參加的高中職大專組踩街隊伍發揮創意，沿街熱力四射演出。（記者李容萍攝）

桃園地景藝術節參加的高中職大專組踩街隊伍發揮創意，沿街熱力四射演出。（記者李容萍攝）

桃園地景藝術節參加的高中職大專組踩街隊伍發揮創意，沿街熱力四射演出。（記者李容萍攝）

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金鴻醒獅團展現最原汁原味的舞龍舞獅表演。（記者李容萍攝）

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台灣戲曲學院台灣特技團利用鐵圈與獨輪等雜耍前行。（記者李容萍攝）

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台南應用科技大學舞蹈系演出「歡慶傳響─舞將巡」，描述家將騰雲駕霧祈佑良民的情景。（記者李容萍攝）

台南應用科技大學舞蹈系演出「歡慶傳響─舞將巡」，描述家將騰雲駕霧祈佑良民的情景。（記者李容萍攝）

來自日本宮崎縣香川縣姊妹市的專業踩街團體「宮崎日向笑福舞」戴著獨特面具踩街。（記者李容萍攝）