台北市擬禁河濱烤肉 未來公共區域烤肉恐成追憶

北市府為了呼應環保政策，但又礙於直接取消烤肉區恐挨批擾民，因此決定以「不宣傳、不告知、不推廣」的「三不」作法來因應，盼可藉此減少民眾到河濱烤肉，未來再一併禁止。（記者鍾泓良攝）

2018-09-23 19:50

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市中秋期間「一家烤肉萬家香」已成傳統，但台北市公園、市區禁止烤肉或野炊，但每年中秋節連假民眾都可以選擇到河濱公園開放的中秋烤肉特區享樂。然而今年市府罕見地未如往年一樣提前發布河濱公園烤肉區訊息。原來是今年市府為了呼應環保政策，又礙於直接取消烤肉區恐挨批擾民，因此決定以「不宣傳、不告知、不推廣」的「三不」作法來因應，盼可藉此減少民眾到河濱烤肉，未來再一併禁止。

水利處受訪時證實，水利處內部基於環保、生態意識抬頭，今年先以不主動宣傳河濱烤肉區，未來應會陸續減少常駐及中秋加開的河濱烤肉區，最後就是全面禁止河濱烤肉。水利處也清楚，如果直接禁止、開罰烤肉民眾恐激起民怨，因此採取慢慢勸導的方式，至少要推動數年才會達標。

水利處說，其實過去河濱公園本來就不得烤肉，約是在10年前市府為了讓大家有個優質的環境邊賞月跟烤肉，才順應民意開放河濱烤肉。

然而，水利處也說中秋期間，光是清理烤肉人潮所遺留下來的垃圾、勸導民眾不要在非指定區域烤肉就須加派更多人手，導致同仁反而都沒有機會趁中秋期間跟家人過節，「真的要說，我們還真的不想這樣過中秋節‧‧‧」。

而依法民眾已不能在馬路、公園及廣場烤肉，未來若河濱公園也禁止烤肉，是否只剩下住家及露營區等場所可以烤，公共區域烤肉將成絕響，水利處說「理論上是這樣。」

台北市平時開放7處河濱公園指定區域，提供民眾烤肉，因應中秋連假，增加開放彩虹、觀山、美堤、大佳、圓山等12處河濱公園指定區域，共計19處，開放至明天晚間12點。若民眾於非開放區域烤肉，經巡查員勸阻不改善者，可處2400元以上罰鍰。