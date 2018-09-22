社區健康舞競賽 8旬潮嬤大秀網路舞曲風

銀髮族跳健康舞，熱情有活力。（記者張軒哲攝）

2018-09-22 17:28

〔記者張軒哲／台中報導〕推廣銀髮族樂活運動、促進社區居民健康，光田醫院今日舉辦海線社區健康舞競賽，吸引330人參賽。長輩們在舞台上載歌載舞，比活力更比創意， 八旬嬤和社區夥伴大跳時下熱門的海草舞、C哩C哩的Panama Dance。阿嬤們笑稱，跳舞運動讓身體更健康之外，學習現在時下年輕人喜愛的舞曲，還能拉近和孫子關係，一舉數得。

光田醫院總院長王乃弘指出，光田一直致力推廣海線居民健康運動，在國健署、台中市衛生局指導下已經連續8年在沙鹿區和大甲區舉辦健康舞活動，今年首次擴大讓全海線社區民眾都能夠參與。

「要活就要動！」光田醫院行政副院長吳瑞堂指出，俗語說得好，運動好處多多，不僅能促進血液循環、加強心肺功能，對銀髮族三高控制都有助益。今日活動台中市議員顏莉敏、王立任，沙鹿區長李順彬，議員楊典忠夫人，議員尤碧玲主任尤碧華，前縣長黃仲生秘書吳宜昌都到場同樂。

年紀最長的83歲阿嬤李素蘭在大肚區社腳里長陳榮銀鼓吹下，和社區媽媽們80歲陳却、78歲陳劉錦雲、73歲黃晴雲等11人一同組隊參賽，她說，這是社區第一次參加健康舞賽，自己密集練跳1個月不辛苦，而且跳舞越跳越年輕、身體越健康。

帶來C哩C哩Panama Dance的沙鹿區西勢寮社區山頂綜藝團指出，婆媽們起初在練跳時，的確有人反應在家練舞竟吸引到孫子女的注意，大讚阿嬤很「潮」。斗抵社區發展協會則挑選時下非常流行的海草舞演出，成員王麗華說，海草舞簡單、易學又活潑，社區81歲阿嬤都能熟練上手。