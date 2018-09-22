超萌！參加桃園地景藝術節 日本女高中生大跳「盆栽體操舞蹈」

2018-09-22 15:17

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園地景藝術節14日起至30日，為期17天，在楊梅富岡、中壢老街溪、青塘園等三地舉辦，今天上午登場的「國際交流踩街活動」，邀請包括來自日本宮崎縣及香川縣的「宮崎日向笑福舞」及「香川高松西高等學校」等團體，與在地20支隊伍共同踏上街頭遊行同歡。

地景藝術節被譽為「無圍牆的美術館」，延續3大主軸「地方覺醒」、「社區風動」、「藝術打樁」，各種型式的藝文活動都能零隔閡的呈現，除每年都有的裝置藝術，今年舉辦的遊街活動格外受到注目。

踩街活動由「日向笑福舞」揭開序幕，團員們戴著逗趣的獨特的面具，以誇張逗趣的肢體動作表演奉獻給稻荷神社的酬神舞蹈；另一團「香川高松西高等學校」則結合當地特產的盆栽入舞，女學生們穿著和服、戴上盆栽造型的髮髻，跳起風行網路的「盆栽體操舞蹈」，可愛的動作搭配輕快的節奏，讓遊客直呼「超可愛又洗腦！」

今天參與踩街的隊伍，包括來自日本的踩街隊伍、楊梅各學校、社區、社團，不分男女老少，從3歲孩童到80多歲的爺爺奶奶都有，獅隊旗陣、森巴鼓隊、客家大偶加上日本踩街隊伍，現場宛如「聯合國」，大夥跟著此起彼落的輕快節奏哼著小調，手舞足蹈沿街表演，營造出彷彿嘉年華般的慶典氣氛。

市長鄭文燦大讚表演隊伍充滿活力與熱情，他說，藝術從來都不脫離人而存在，且不論是以何種形式存在，希望地景藝術節能愈辦愈好，發展成台灣特色。