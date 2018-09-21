中秋連假 台南推農漁業四季主題旅行吸客

從山區玩到海邊，在學甲亮哥生態養殖場有「現撈」水產體驗。（記者楊金城攝）

2018-09-21 23:43

〔記者楊金城／台南報導〕中秋連假開始，台南市農業局與台南市休閒農業發展協會首度推出跨域連結休閒農漁業四季主題之旅「果然步漁樣」，行銷台南農業旅遊，規劃6條二天一夜深度之旅，可說是台南「雙水」旅行，也可以單點旅行。

台南市休閒農業發展協會今天帶領旅行業者踩線團，走訪「果然步漁樣」各產地農場、養殖場，從山區左鎮光榮休閒農業區、玉井青果市場巡禮、走馬瀨農場，一路玩到麻豆吉園柚園，再來到濱海地區的學甲亮哥生態養殖場、七股春園休閒農場、溪南休閒塭釣場，有了好玩有趣的親身體驗，更能號召遊客來台南一趟跨地區休閒農漁業四季主題之旅。

在學甲亮哥生態養殖場，由神農獎得主和今年水產履歷達人得主周志亮親自解說生態養殖鰻魚、台灣鯛和生產加工的甘苦談，觀看「渴堀」收魚，魚拓版畫也很好玩。

跨域連結休閒農漁業四季主題之旅「果然步漁樣」，共推出尋春花果漁家行、果蔬化石三春弄、夏日山海奏鳴曲、雙水金秋黑皮遊、山產魚鮮喜樂冬和暖冬農漁精點遊6條旅遊路線。

台南市休閒農業發展協會總幹事沈月卿說，「果然步漁樣」參加業者包括休閒農業區、休閒農場、水果及水產優質產業點，鮮活農業體驗旅遊加上鄰近景點，有玩有吃，很有吸引力，遊客可上協會臉書查詢或向農場預訂，除了二天一夜深度之旅，各農場也提供套裝行程和採果、水產教學體驗。