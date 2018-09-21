「潭美」颱風24小時內恐生成 全球預測路徑圖曝光

美軍聯合颱風警報中心示警，西北太平洋編號28熱帶性低氣壓將在未來24小時之內逐漸增強。（圖擷取自美國國家海洋暨大氣總署）

2018-09-21 19:39

〔即時新聞／綜合報導〕美軍聯合颱風警報中心示警，西北太平洋編號28熱帶性低氣壓將在未來24小時之內逐漸增強，恐怕成為今年第24號颱風「潭美」，目前多數預設路徑均呈鐮刀狀，指出該低氣壓會先朝西北方移動靠近台灣，再轉東北方橫掃日本。

美國佛州大學氣象研究生柯丸（Levi Cowan）在個人網站中統整出全球預報路徑模擬圖，當中可見21條預測路徑中，僅有5條路徑顯示該低氣壓會直撲台灣而來，有10條路徑預測它僅會從台灣東北方海面通過，剩下6條路徑則預測該低氣壓會直接北上移動至日本。

美軍聯合颱風警報中心（JTWC）在官網中發布紅色警示，指出西北太平洋編號28熱帶性低氣壓在24小時內有增強趨勢，該中心採用的路徑預測指出，從今（21）日至24日，該低氣壓將一路向西北方前進，從25日起路徑偏北，台灣剛好在它暴風圈範圍外。

《關島日報》指出，截至21日上午，該熱帶性低氣壓中心位置在北緯14.1度、東經144.8度，美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）對羅塔島、天寧島與塞班島發布熱帶氣旋警告，這意味著未來12小時至24小時內它有很高機率成為今年第24號颱風「潭美」，該低氣壓目前已被測到秒速17.9公尺的8級陣風。

美軍聯合颱風警報中心指出，該低氣壓將一路向西北方前進，從25日起路徑偏北。（圖擷取自JTWC）