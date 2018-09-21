秋節來點異國料理 西班牙籍台灣女婿校園教菜

2018-09-21 21:58

〔記者吳俊鋒／台南報導〕新化高中美食社今天走歐洲風，邀請西班牙籍的台灣女婿Julio Ramos到校指導，傳授道地美味的小菜Tapas與馬鈴薯烘蛋Tortilla，讓學子們秋節連假時在家小試身手，烤肉、圍爐之餘，也能來點異國料理。

該校美食社是由熱愛烹飪，且喜歡品嚐各式料理的學生所組成，今天是這學期的第1堂課，中秋將至，安排西班牙菜教作，希望來點不一樣過節氣氛。

Julio Ramos先介紹西班牙的飲食文化，當地人習慣下午2點至4點才用午餐，晚上8點下班，因此晚餐通常在10點以後才吃，與台灣大不同。

Julio Ramos今天教作了3道西班牙小菜Tapas，以及1道馬鈴薯烘蛋Tortilla，社員們都專心聽講，認真學習，努力精進自己異國美食的廚藝，場面熱烈。

Julio Ramos表示，西班牙人在晚餐前，常先去酒館與朋友小酌，多會配上Tapas，填飽一下肚子，是當地特有的社交活動。

Julio Ramos說，Tapas是西班牙文「蓋子」的意思，相傳當地南方人喜歡在戶外小酌，常會配些許小菜，由於酒的果香容易招來蚊蟲，因此就用1片麵包蓋在杯子上，竟衍生出特殊的料理風格。

Julio Ramos強調，當地人會在蓋杯子的麵包上再放些點心，後來這種小菜就被稱為Tapas，並形成料理風格，相關的酒吧在西班牙激增，甚至用來做為主餐。

新化高中校長鄭曜忠指出，目前有35個學生社團，包含學術性、藝術性、技藝性、體能性與服務性等類別，今天開始第1次社團活動，學生們都很開心。