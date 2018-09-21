中秋連假桃機估首日「最塞」 上看12.5萬人次

桃園機場統計，中秋連假疏運期間共計119架次加班機，預估旅運最高峰為明天22日，上看12.5萬人次。（資料照）

2018-09-21 17:06

〔記者陳宜加／台北報導〕4天中秋連假明天開始，桃園機場統計，疏運期間共計119架次加班機，預估旅運最高峰為明天22日，上看12.5萬人次，呼籲旅客多多利用自助報到與自動通關。海運則提供離島、金馬小三通總計906航次、運能約23萬人次。

桃機公司說，桃園機場中秋連假疏運自今天起至9月26日共7天，總計119架次加班機，其中74％集中在第一航廈。加班機最多為明天24架，預估單日增加4800人次、旅運量逼近12.5萬。

桃機公司呼籲旅客，多多利用自助報到、自動通關，並下載航空公司App網路報到，也可利用機場捷運A1站市區預辦登機，目前包括華航、長榮、華信、立榮、國泰、港龍、Airasia提供服務；華航、長榮、華信、立榮都提供自助行李託運系統，加速報到與通關效率。

桃機公司也提醒旅客，手提行李或隨身攜帶上機的液體、膠狀、噴霧類物品不得超過100毫升，而且須裝在1個不超過1公升的透明夾鍊袋內，必須可完全密封；備用鋰電池、打火機等危安物品不可置於托運行李。

此外，航廈出入境大廳路緣黃線區僅供臨時停車，違規占用者，航警局將採取科技執法，罰鍰600至1200元。另凌晨0至6點提供夜間計程車共乘服務。

海運方面，交通部航港局將於今天起至9月25日疏運期間，提供本島與離島間共計10條航線、金馬小三通4條航線，總計906航次、運能約23萬人次。

航港局長謝謂君說，為確保各航線順暢，中秋節前進行兩波載客船舶抽查作業，對於老舊或1年內發生海事案件船舶加強重複抽查，除停航與未營運船舶外，全國共計抽查727艘載客船舶，發現缺失有六65艘，主要是人為管理與部分設備維護不良等問題。

航港局也說，疏運期間將視狀況要求業者加班，如遇不可抗力因素導致無法航行，業者應於營業處、候船室張貼公告，同時須利用廣播、網路公布，必要時將啟動海空聯繫機制，協調民航局加派班機疏運旅客。