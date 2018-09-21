24號颱風「潭美」最快今晚生成 未來強度恐直逼「山竹」

今年第24號颱風「潭美」即將生成，未來路徑可能先往西後北轉，北轉位置決定是否影響台灣。（圖擷自臉書「天氣風險 WeatherRisk」）

2018-09-21 16:32

〔即時新聞／綜合報導〕目前位於關島北方海面的熱帶性低氣壓持續發展，日本氣象廳今（21日）已對其發布「烈風警報」（GW），最快今晚就增強為今年第24號颱風「潭美」（Trami，越南提供，薔薇之意），各國機構看好此系統未來發展，是否會影響台灣，中秋過後是關鍵。

根據中央氣象局最新氣象資料顯示，熱帶低壓1000百帕，今下午的位置在北緯15.0度，東經143.5度，也就是在關島北方海面，以時速20公里速度向西北西移動，有發展為輕度颱風的趨勢，最快今晚就會增強為第24號颱風「潭美」；「天氣風險」公司指出，準潭美距台仍遠，未來路徑可能先往西後北轉，而北轉的角度與位置將成為颱風是否影響台灣的關鍵。

天氣風險管理開發公司總監賈新興在臉書表示，準潭美前方海面的水溫和風切都有利於發展，強度有快速增強（Rapid Intensification，RI）的潛力；美軍聯合颱風警報中心（JTWC）甚至預估準潭美在下週三（26日）來到台灣東部外海時，有機會達與山竹颱風同等的5級颶風。

明（22日）各地大多為多雲到晴，週日（23日）鋒面逐漸接近，北部及東北部地區逐漸轉有短暫陣雨，中秋節（24日）鋒面通過，北部將感受到秋意，雨勢明顯，恐無緣賞月，中南部則維持多雲午後局部雷陣雨的天氣。