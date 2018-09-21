文旦老農驟逝 3萬斤文旦賣不掉

古坑文旦老農驟逝家中3萬斤文旦沒賣，斗六獨眼老農劉招男奔走幫忙。（記者黃淑莉攝）

2018-09-21 14:19

［記者黃淑莉／雲林報導］古坑鄉79歲老農林照雄上月14日驟逝，外配妻子沒有通路，家中3萬台斤文旦賣不掉，林照雄的結拜兄弟斗六獨眼老農劉招男昨天前往林家拜訪得知惡耗心痛落淚，今天心急奔走幫忙賣文旦，希望機關團體能大量認購。

林照雄的妻子唐美秀望著眼前一簍簍文旦，紅了眼眶說，辦完先生後事，趕緊僱工採收文旦、分級，過去賣文旦是先生一手包辦，她只幫忙裝箱，通路、顧客的連絡資料都沒有，也不知道找誰幫忙，採收至今只賣出幾百斤。

唐美秀說，憂心文旦賣不出去，半個多月睡不著、吃不下，本想找先生的結拜兄弟劉招男幫忙，沒電話號碼無法連絡，每天苦盼劉來家裡，昨天終於盼到。

劉招男表示，與林照雄從當兵認識至50多年，當年是林照雄建議他種文旦，40多年來相互交流栽培技術，每天賣完文旦都會到林家拜訪，昨天去才得知大哥過世一個多月，家中3萬多斤文旦都沒賣。

唐美秀表示，已買好紙箱要運到台北果菜市場拍賣，昨天到古坑鄉農會詢問，農會人員告知，台北一市每公斤均價14.5元、台北二市10元，運費、紙箱費及手續費根本不划算。

劉招男說，老大哥的文旦很好吃，幾年前都外銷到中國，過去的每台斤也都賣7、80元，現每台斤賣30元，歡迎機關團體大量認購，連絡電話0910-514562唐美秀。