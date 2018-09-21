加送1隻又中獎！iPhone XS開賣 頭香果粉賺7萬禮品

中華電信頭香徐先生。（記者羅沛德攝）

2018-09-21 10:14

〔記者楊綿傑／台北報導〕今天是新iPhone系列開賣日，各家業者出奇招搶客，繼電信3雄在信義威秀一級戰區上午8時熱鬧開賣後，亞太電信也在上午9時許於三創門市正式開賣，為吸引人潮，不但有端出AirPods、Apple Watch S3等大禮，現場還大灑紅包不手軟。

中華電信、台灣大哥大、遠傳、亞太都各有支持者漏夜排隊，中華電信的頭香徐先生排了91個小時是本次活動最久者，他購買了iPhone XS Max 256G金色，大約4萬5500元，不過他的頭香禮卻是更高規格的iPhone XS Max 512G，要價5萬2900元，同時他又抽中Apple Watch S3，再加上中華電信加碼的AirPods，禮品總值逼進7萬元，可謂是最大贏家。

遠傳電信的頭香是邱姓研究生，排隊也近50小時，他購買iPhone XS Max 256G銀色，而遠傳也加碼贈送的「紅色 iPhone XR 64G」手機，以及前50名的3000元福袋；台哥大的頭香陳小姐已連續9次拔得頭籌，她雖是4大業者頭香顧客中排隊時間最短，但也是換得最勤的，她除了獲得8000元myphone購物禮券，還近距離與舉重國手郭婞淳接觸，直呼值得。

亞太電信的頭香哥葉先生則是排了51小時，他同時也在亞太預購時搶得第一，他自週三午後就到三創外面排隊，瑜珈墊、枕頭等一應俱全。亞太不僅贈送前30名AirPods，也在開賣現場灑紅包，當場送出Apple Watch S3。