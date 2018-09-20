YouBike自摔、被撞可理賠 10月起生效

2018-09-20 12:15

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市交通局今天上午召開記者會，宣布台北市、新北市與桃園市的公共自行車YouBike將於10月1日起，同步受理投保公共自行車傷害險，騎乘者若有事先於網站登記個人身分資料，在騎乘YouBike時發生意外事故，導致住院、失能或死亡3種情況，自摔或被撞受傷，就可連絡國泰產險公司處理後續理賠，但要注意，保險方式是「一卡對一人」。

台北市近年平均每年會發生1300起自行車事故，但YouBike過往只投保公共意外責任險與產品責任險，對於騎乘者受傷並無保障，直到今年6月，台北、新北、桃園才增納第三人責任險，但「認車不認人」，當使用者發生意外導致其他民眾受傷時，可報警留下資料，並申請保險理賠，對於自摔受傷並不理賠。

為此，交通局今天宣布，保障騎乘者的傷害險，從9月20日起，微笑單車會員已能在YouBike官網或Kiosk登錄個人身分認證資料，從107年10月1日保險生效日起，在台北、新北、桃園的公共自行車租賃站承租YouBike，因遭受意外傷害事故致失能或15歲以上者身故，最高得獲100萬元保險理賠，倘因受傷住院，每日住院醫療保險1000元。

交通局說明，10月1日起生效的傷害險，使用者必須要使用登記為YouBike會員本人的悠遊卡或一卡通，從微笑單車官方網站（https://taipei.youbike.com.tw/home）、各租借站旁的Kiosk資訊服務站上進行身分登記，登入出生年月日、身分證字號與被保險人連絡電話3種資料。若是更換新卡片或向親友借卡去承租YouBike，就必須在承租前就上網或操作機器更改資料。