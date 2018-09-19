解說牌前遠眺小琉球 遊客卻「PO圖求解」的原因是…

有遊客來到南平海堤堤防涼亭眺望美景，小琉球就在眼前，卻「不識『琉』山真面目」，拍照PO文求解，鵬管處坦言解說牌不完整，將會更新。（記者陳彥廷攝）

2018-09-19 22:48

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣琉球鄉是近年國內熱門旅遊景點，但仍有遊客到了對岸的東港南平里眺望小琉球，卻不識「琉」山真面目，用手機拍下帶有解說牌的照片，發文到當地臉書社團「東港好厝邊」詢問，引來各種反串答案，從「透中島」到「哥吉拉」、「海王類」統統有，還有「金門」、「澎湖」、「夏威夷」等搞笑回答，主管機關大鵬灣國家風景區管理處官員聞訊也只能無言苦笑，但也坦言解說牌面確實不夠完整，已在重新設計。

鵬管處轄害的大鵬灣和小琉球，隔著約7海里海域面對面，近年小琉球旅遊人口節節攀高，仍有外地人「不識小琉球」，日前有遊客到南平海堤堤防的涼亭眺望，見小琉球卻「不識『琉』山真面目」，拍照發文求解，讓東、琉當地人大感稀奇，也讓各種正經、反串的回答都出籠，還有當地人聞訊納悶反問，「都會用手機PO文了，為何不打開手機地圖App查一下？」

這名遊客拍攝的涼亭內解說牌，主要介紹內容是「南平夕照」，但照片不是從當地角度拍出去的，連正對面的小琉球竟也隻字未提，所見非所得，也難怪遊客疑惑。

鵬管處：台灣燈會前盤點更新

鵬管處副處長王玟傑日前出國考察，發現國外不少旅遊景點的解說牌都融入當地環境，如透明牌告或三角型解說牌，跳脫長方框傳統造型，他也坦言，遊客拍到的那面解說牌不完整。他說，明年台灣燈會來到大鵬灣的遊客一定爆增，已在盤點解說牌面是否有類似情形，在燈會前就會更新，讓遊客眼睛為之一亮。

天氣好時，小琉球從南平海堤一眼望去，非常清晰。（記者陳彥廷攝）