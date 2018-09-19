大巨蛋明天重返都審會大會 交通、容留人數成攻防焦點

遠雄大巨蛋上次進入台北市設計審議會大會2015年12月，經過2年9個月後，明天終於重返大會。（資料照）

2018-09-19 20:57

〔記者鍾泓良／台北報導〕遠雄大巨蛋上次進入台北市設計審議會大會2015年12月，經過2年9個月，明天終於重返大會。都審會預期會聚焦在大巨蛋57輛大客車如何在地面層上下客？遠雄如何說明大巨蛋容留人數實及疏散計畫？

此外，都發局今年初也質疑大巨蛋違反建築技術規則，雖然都審會認為應於建照變更審查時再檢討，明天未納入會議討論議程，但都發局長林洲民說，明天都審會時還是會把建築技術規則納入都市防災議題討論。

據知情人士透露，台北市政府雖然多次說不會「私設刑堂」，但預期地方人士及團體明天將在會中「大鳴大放」痛批遠雄，帶動外界輿論風向。

遠雄發言人楊舜欽說，公司立場就是任何決議甚或是法規外要求，要求納入會議記錄，在能力範圍內盡力配合市府，但仍須釐清責任歸屬 。他說，會議控制是主席責任，若遇不可控的擾亂也不是遠雄控制，說市府把遠雄當對手，甚至開戰略會議，「但它就是一個工程，我們不會因為他們這樣而去戰略模擬。」

都發局長林洲民則說，大巨蛋相關資料都已經上網公告，認為除了交通跟建築技術規則之外，遠雄也須清楚交代大巨蛋容留人數；至於是否會出現放任民眾痛批遠雄，他矢口否認，說一切按照議事規則處理。

遠雄大巨蛋上次進入都審大會為2015年12月17日，當時都發局長林洲民、遠雄總經理湯佳峯及遠雄委任律師陳彥希在會中多次駁火，最後雙方不歡而散。

而遠雄於2016年於台建中心防火性能審查時，除了被要求加回數座安全梯，調整防火區劃外，台建中心更認為要大客車滿載到地下4、5樓停車場過於危險，要求須於地面層上下客，嚴重衝擊大巨蛋交通規劃。

遠雄去年重新遞件時，提出要讓旅客在大巨蛋基地北側下車，在松菸文創園區北側倉庫上車；但文化局認為倉庫有使用需求，不同意遠雄使用；遠雄後來將上車地點改為忠孝東路旅館棟旁，但仍有部分都審委員認為，無法在基地內上下客違反常理。

而遠雄2013年環評核定人數為5萬9833人，2017年通過台建中心防火性能審的防災避難人數為14萬人。但都發局指稱，因為遠雄送審資料未說明要用哪個數字，後續也牽涉到逃生電腦模擬參數，因此，遠雄須於會中交代營運時園內人數。

另外，林洲民今年3月指出，遠雄雖然通過防火避難審查，但卻沒有排除建築技術規則施工篇第97及127條規定，也就是安全梯須達避難層、地面層，以及觀眾席樓地板面應在基地地面下7公尺以內，依法不得發出使用執照。但遠雄反駁，都審會並非討論建築技術規則的會議，不認同都發局見解，今年4月不惜撤件，讓大巨蛋復工全面停擺。

最後市長柯文哲指派副市長陳景峻介入，請中央政府發出解釋函居中協調。但截至目前為止，北市府及遠雄均未收到中央政府解釋函。