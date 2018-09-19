4大節日從不缺席 大通電子贈紅包助長者過中秋

2018-09-19 15:01

〔記者湯世名／彰化報導〕中秋節前夕，彰化市公所今天舉行大通電子公司捐助獨居長者中秋節慰問金發放儀式，共發給92名獨居長者每人2500元慰問金，總發放金額高達23萬元，市長邱建富也致贈每位長者一盒中秋月餅禮盒；邱建富表示，每逢春節、清明節、端午節、中秋節等重要節日，大通電子都會捐贈慰問金關懷弱勢，充分展現善盡企業回饋社會的責任，與關懷社會的愛心。

邱建富在捐贈慰問金活動中表示，大通電子公司每逢春節、清明節、端午節，以及中秋節等重要節日，在該公司董事長王鄭晰、副董事長謝阿柳女士全力支持下，都會有捐贈關懷弱勢者慰問金的活動，此次中秋節也不例外，大通電子再度展現愛心，捐出共23萬元的中秋節慰問金，發放給本市的獨居長者。

為了肯定大通電子公司的仁心義舉，邱建富也頒發感謝狀，並稱讚大通電子以真誠、務實、友善的態度關懷人文、回饋社會，在每個節慶時都會關懷弱勢族群，也期許像如此的卓越企業，未來能邁向永續經營。

邱建富同時也呼籲其他社會慈善團體，能像大通電子公司一樣，善用企業經營的盈餘，多多慷慨解囊，共同為社會弱勢族群持續付出愛心，讓大家都能感受到社會的關懷與溫暖。

邱建富並強調，彰化市公所對於獨居長者的關懷與照顧也很用心，例如發放中秋月餅讓他們感受中秋佳節的氣氛；而在平常日，對於獨居長者就有志工中午送餐服務以及關懷訪視，每年更舉辦圍爐餐敘，並將於10月由志工帶領獨居長者進行一日遊，讓平日顯少出門的長輩，留下美好回憶。