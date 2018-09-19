吉利車牌人人愛 有人不忌諱想要有4車牌

車號後有73及2266，民眾多半不喜歡。（記者蘇金鳳攝）

2018-09-19 13:51

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民眾最愛吉利車牌號碼，最受歡迎是8888，若號碼的諧音難聽且不吉利，就會乏人問津，但是現在很多人強調特立獨行，遭公路總局剔除多年的「4」號碼，近來竟有人希望監理所發行，要成為全國唯一有「4」的車牌號碼，還有開保時捷的駕駛，競標「5978」，諧音就是」我最搖擺」，就是要配其名車。

一般人都很喜歡吉祥的車牌號碼，8888是民眾最喜歡的車牌號碼，上週五台中區監理所進行字軌為BAV為開頭車牌的標牌，結果BAV8888以20萬8千元得標，第二高為9999以8萬多得標。

過去民眾選牌照號碼多以吉利、順口最主，最不喜歡4，因此個位數的4，公路總局都主動剔除，但即便如此，車牌其他號碼中有4，還是乏人問津，因此公路總局順從民意，將4全部剔除，因此現在的車牌號碼就沒有4。

但現在的人，講求特立獨行，竟有人不忌諱，竟然要求台中區監理發放有4的車牌號碼，因為車主要成為全台灣唯一車牌有4的車輛，讓台中區監理所相當傻眼，但因多數人還是忌諱，監理所不可能單獨為某人發放有4的車牌。

此外，還是一台保時捷的車主，競標「5978」號碼，諧音並不好聽，但車主自我解讀為「我最搖擺」，認為只有這樣的號碼才能配自己的名車。

台中區監理所表示，民眾最喜歡同一號碼的車牌，像8888，其次是雙雙對對，如6688，或是排序如6789，象徵步步高升， 但是也不是每一個雙雙對對的號碼就受歡迎，數年前，台中區監理所有一個2266LP的車牌號碼就是無人聞問，因為諧音是台語的零零落落之意，後面字軌又是LP，民眾覺得實在難聽，因此該車牌被冷凍好久，台中區監理所只好拿來用來當作民眾考照的考驗車的牌照。

此外，曾有一位車主一開始選9595的牌照，雖然有人認為有九五之尊的霸氣，但車主覺得裝了此車牌號碼後，有事事不順之感，加上諧音有救我救我，車主最後改換牌。

台中區監理所表示，對於號碼73，「淒慘」，37「三七仔」、87「白癡」的號碼，也是很多人都不喜歡。

台中區監理所並發現，民眾除了非要某一號碼牌需要搶標外，若要選號，也需要支付2千元的選號費，也不吝於支付，都很願意花錢來選號，中彰投一年選碼的費用收入就高達1億2千多元，光是台中區監理所就有5千多萬，足見民眾對車牌號碼的重視。