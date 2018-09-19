安心啦！竹市抽驗中秋節食品 檢驗結果合格

新竹市衛生局近期派員至轄內各大賣場、超市、連鎖販賣業及糕餅烘焙業等食品業者進行稽查，並同步抽驗中秋節應景食品，結果全數合格。（記者王駿杰攝）

2018-09-19 11:16

〔記者王駿杰／新竹報導〕中秋節將至，為維護食品安全，新竹市衛生局近期派員至轄內各大賣場、超市、連鎖販賣業及糕餅烘焙業等食品業者進行稽查，並同步抽驗中秋節應景食品，結果全數合格。

衛生局目前抽驗應景食品，包含烤肉食材（豬肉、牛肉、白蝦及小卷）、糕餅及餡料（蛋黃酥、綠豆椪、竹塹餅、鹹蛋黃及蜜紅豆粒等）、生鮮蔬果等，共計46件，並檢驗防腐劑、農藥殘留、動物用藥及蘇丹色素等項目。

衛生局呼籲，食品業者應落實自主管理，食材採先進先出，依食品特性注意保存溫度，確實遵守「食品良好衛生規範準則」。若使用食品添加物，也應符合「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」規定，避免過度添加，對身體造成傷害，違者將依食品安全衛生管理法處新臺幣3至300萬元罰鍰。

另外，衛生局代理局長楊清媚提醒民眾，選購中秋食品應注意店家環境衛生、盡量選擇完整包裝及標示的產品，如為散裝食品，也要注意是否有品名、原產地、製造日期或有效日期等，避免選購來源不明的食品，以確保食品品質安全。

楊清媚說，月餅屬於高熱量食品，應適量食用以免造成身體的負擔，一旦開封後，要儘速食用完畢，以確保食品衛生安全。

民眾中秋烤肉時，也要注意生熟食分開、徹底加熱、生鮮食材勿長時間暴露在室溫下、要低溫保存，以防止食材腐敗或細菌滋生。