苗栗南庄「烏蛇嘴」路口 改設紅綠燈盼減少車禍

進入南庄市區的「烏蛇嘴」路口為閃燈號誌，過去傳出左轉車與直行車相撞事故，地方民代多次要求改為紅綠燈管制。（記者鄭名翔攝）

2018-09-18 21:17

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉通往市區的Y字型交叉路口設有閃燈號誌，但用路人若未減速常發生左轉車與直行車相撞，去年曾發生死亡車禍，今年至今傳出近10起車禍，地方痛心「到底要死多少人」，疾呼應將閃燈號誌開放管制紅綠燈，頭份警分局評估後雖持相反意見，但苗栗縣政府仍遵循地方聲音，將該路口開放為紅綠燈，盼降低事故機率。

南庄鄉民稱為「烏蛇嘴」的叉路口，為通往南庄市區的主要幹道，一邊為新闢外環道124縣道，另側則為舊道路中正路，但過去常發生從124縣道駛出的車輛與左轉進入中正路的車輛相撞事故。

警方評估，過去肇事案例多為超速釀禍，倘若開放管制，改為定時紅綠燈，假日遊客車潮多恐造成回堵，離峰時段若民眾搶快闖紅燈，更易增加肇事率，因此過去多次會勘皆堅持維持閃燈號誌。

但由於地方反彈聲浪不斷，苗縣府工務處交通規劃科、頭份警分局與地方民代上週再度會勘，儘管警方立場不變，但因民代不斷堅持，苗縣府遂尊重地方意見，開放紅綠燈管制。

交規科長黃幼丞表示，改為紅綠燈後可讓居民有號誌可遵守，擅闖紅燈釀禍也有明確罰則可罰，盼能藉此降低肇事率；而假日遇車流量大時，則請警方改成手動管制，確保交通順暢。