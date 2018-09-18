基隆成年禮 帶學子上基隆嶼「登」大人

基隆市政府成年禮20日登場，今年將帶領全市報名學子登基隆嶼。（記者俞肇福攝）

2018-09-18 14:04

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府20日舉辦成年禮，今年將首度帶領基隆市11所學校114名學生登上「台灣龍珠」基隆嶼，在9月底基隆嶼重新開放登島觀光前，要以「基隆嶼登大人」分兩大隊登島，引領年輕學子看見家鄉的美麗，體悟對這塊土地的認同感。

民政處表示，活動先搭乘娛樂漁船前往基隆嶼，船上有專業人士進行海上導覽教育，途中將經過潮境海灣及象鼻岩。登島後，將由生態導覽員進行生態導覽解說、步道健行及淨灘。

確保參與同學安全，分「攻頂隊」與「環海隊」兩隊分頭行進。由各校遴選出2名體力狀況較理想的同學代表前者，攻頂至最高燈塔處，後者則是走平面濱海步道並進行淨灘。

全程有專業導覽和醫護陪同，所有學生家長皆簽署同意書，保證學生安全無後顧之憂的參與登島活動。午餐則回八斗子享用海洋風味餐，下午更有飛魚卵水餃DIY及海洋食魚講堂。

民政處長王榆森指出，希望學生們能透過這趟旅程，深入城市，發現家鄉的美麗，同時了解基隆嶼上有上百種植物、野鳥生態，能加深學子對基隆這塊土地的認同感。

市長林右昌表示，市府過去舉辦成年禮，過去有登姜子寮山，今年改登基隆嶼，有別過去動員方式，希望讓學子能走入自己家鄉卻未到訪的地方，在人生記憶中留下難忘的回憶。