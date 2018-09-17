不只躺街賞花 東螺溪還可玩「巨人版桌遊」

來「東螺溪戀戀欒樹節」玩巨人版桌遊！湖埔社區大學製作一張400X400公分大的「溪遊東螺桌遊」，提供遊客從遊戲中認識東螺溪的豐富生態。（記者陳冠備攝）

2018-09-17 21:23

〔記者陳冠備／彰化報導〕好大的桌遊！

彰化縣東螺溪週日（23日）即將舉辦「東螺溪戀戀欒樹節」，主辦單位湖埔社區大學邀請大家一起來「躺街」，悠閒欣賞台灣欒樹花開之美，然而東螺溪生態豐富，為讓遊客不虛此行，還製作了一張400X400公分大的「溪遊東螺桌遊」跳格帆布，讓大家置身遊戲，一目了然東螺溪28種動、植物生態。湖埔社大執行長林淑玲說，覺得自己好渺小，簡直就是在玩「巨人版桌遊」。

林淑玲說，東螺溪沿岸生態植物超過上百種，鳥類32科、蝴蝶40種，因此利用「東螺溪戀戀欒樹節」活動教導大家了解當地生態，但物種太豐富，一般人實在難以記住，於是與埔鹽鄉天盛國小合作，設計出有28種生物圖片的桌遊，放大到400X400公分大，連骰子都是特製，玩的人要趴、要站怎麼玩都可以！主要藉由遊戲互動，讓親子、朋友都能輕鬆了解生態。

既然封街了，那就脫下鞋子玩桌遊吧！林淑玲說，活動當天，巨人版桌遊將會搬到台灣欒樹隧道下，民眾可現場報名參加，玩不到的人也可到服務台領取「桌上版」的溪遊東螺桌遊，每份還送4顆東螺溪植物的種子當玩家，限量100份，領完為止。如果都沒玩到也沒關係，可組團到東螺溪生態園區玩巨人版桌遊，歡迎一起來認識東螺溪之美。

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