10KG超大番薯激似老母雞 村民笑稱：要拿去燉「雞」湯

宜蘭縣壯圍鄉農友趙金城的田裡，收成一顆重達16台斤（約近10公斤）的番薯形狀激似母雞，有雞冠也有豐羽，他索性在尾部擺上雞蛋，增添神韻！（記者張議晨攝）

2018-09-17 18:22

〔記者張議晨／宜蘭報導〕「這顆番薯怎這麼怪！」宜蘭縣壯圍鄉壯六村農友趙金城的地瓜田裡，最近長出重約16台斤的（約十公斤）番薯，村內友人嘖嘖稱奇；趙金城笑說，長這麼大，還沒見過這麼巨型的番薯，而且形狀太像母雞，還有人打趣說，要拿去燉香菇「雞」湯！

75歲的趙金城在田間的圳溝旁打造「開心農場」，每次收成除了自用，作物也會送到社區活動中心與大家分享。

今年3月，趙金城在田裡種下番薯，平常僅澆水、施肥，未多加照顧，近期地瓜收成，田埂間的巨型塊狀物卻引起他的好奇，徒手撥開土壤，才發現是顆大番薯！

趙金城原本估計番薯重約4、5台斤，但翻土數分鐘仍挖不出來，而且形狀過於巨大，隨即衝回家請兒子幫忙，兩人費了約近半小時工夫，才將番薯整個挖出來。

「沒見過這麼大的番薯！」番薯出土後，趙金城趕緊拿回家秤重，總重逾16台斤（約10公斤），他笑說，他務農60年來，第一次看過這麼大的番薯，推測應是地瓜藤沿圳溝壁生長至水邊，莖葉吸收到灌溉水的肥份，才長得這麼大。

大番薯長約40公分，寬約15公分，消息在村內傳出後，不少友人好奇前來，有人笑說，「你家的田太肥了！」還有人發現，番薯有雞冠也有豐羽，形狀激似老母雞，眾人嘖嘖稱奇，趙金城索性在尾部擺上幾顆雞蛋，增添母雞神韻！

「要拿去燉雞湯！」壯六社區發展協會理事長張秀屘笑稱，許多村民務農近半世紀，第一次看到又大又重，且又像母雞的番薯；這隻母雞預計9月22日到古亭國小展出，結束後再料理「雞湯」，分享給社區長者。