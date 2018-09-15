搶不二家蛋黃酥94狂！代購1顆飆到90元 號碼牌1張1700

彰化市蛋黃酥名店「不二家」是排隊名店，中秋節前夕排隊人潮更是誇張。（資料照）

2018-09-15 20:24

〔記者張聰秋／彰化報導〕1顆40元的蛋黃酥，透過代購變成90元，你買得下手嗎？彰化市爆紅糕餅店「不二家」不只做蛋黃酥，還有綠豆椪、老婆餅、喜餅等多種糕餅，但蛋黃酥賣得實在太好，每到中秋節只單賣蛋黃酥，生意依然好到爆，越近中秋節代購價格越高，現在已經喊到單顆90元，足足比業者40元貴了1倍以上，仍然有人買單。

對於代購價格比售價貴出1倍，彰化縣政府消保官林秀蓮說，民眾和代購者間的交易關係屬於一般委任契約，非屬店家和消費者間的消費者保護法範疇，也非約束店家和同業間公平交易法的範疇，既然只是一般委任契約，交易價格就雙方協議，「你情我願」，價格談好就行，不算違法。

林秀蓮說，代購費用高低牽涉到代購者成本，排隊時間長不好買，代購價格相對會高，道理好比歐洲代購價格一定會比日本或東南亞代購貴，距離遠近和機票成本高低的關係。

蛋黃酥賣到演變成「搶排」現象，從凌晨就開始有人排隊，不單如此，就連店家每天發放的號碼牌，也有人喊價喊到每張1700元，若以店家限定每人限購30顆、每顆40元，等於民眾若向代購者買了號碼牌，再加上30顆蛋黃酥，須付出2900元才能買到，換算單顆價格97元，已經逼近百元大關。

因應排隊人龍，店家雖然祭出身高140公分以下小朋友不能排隊當人頭，不過，還是有不少代購業者和代購個體戶在網路臉書社群平台招攬生意，今年代購價格從每顆60元喊到70元，甚至單顆在臉書叫價到90元、6顆裝520元、15顆裝1300元，利潤都超過1倍以上。

由於代購爆增，以往頂多排4、5個多小時就能買到，今年到現在已經要排隊8個小時，甚至10個小時，不乏有人摸黑從凌晨3、4點就前來排隊，相當誇張。

有代購者在臉書表明代購不二家蛋黃酥，費用含代購費單顆90元。（圖擷取自臉書社群）