鶯歌榕樹疑遭毒死 景觀處追查是否違法

樹幹上有多處人為孔洞，疑似遭行為人進行灌藥。（記者邱書昱攝）

2018-09-13 17:23

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市鶯歌區中湖里大竹圍土地公旁的一棵樹齡約40多年的榕樹，先前疑似遭人灌藥死亡，新北市議員蘇有仁今天舉辦會勘邀集新北市政府綠美化環境景觀處查明，由於樹幹直徑約70公分，未達珍貴老樹規範，但地處山坡需要看是否為，後續將評估依《水土保持法》進行開罰。

蘇有仁說，土地公廟和榕樹是當地民眾的信仰中心，沒想到榕樹卻遭人鑽洞，疑似下藥導致樹枝枯萎死亡，懷疑是否有心人為開發案拓寬道路才進行破壞。

到場視察榕樹的行政院農委會林業試驗所副所長吳孟玲指出，樹根基部的樹皮剝落也長出菇類、木耳，判斷主幹已經枯死；至於遭到鑽洞死亡部分，「打了什麼藥、藥的劑量能否造成樹木死亡，已經沒有直接證明。」

景觀處說明，榕樹位在私人土地，但是樹徑超過60公分，雖然沒有達到珍貴老樹規範的90公分，不過仍被《新北市樹木保護自治條例》列為保護範圍內，若查到行為人即可進行開罰。

景觀處也補充說，將請農業局查詢該地號是否屬於山坡地，如果為山坡地，進行開發行為必須申請水土保持法，因此依照《水土保持法》及相關法規開罰。

行政院農委會林業試驗所副所長吳孟玲指出，樹幹上長出木耳、菇類，判斷樹木已經枯死。（記者邱書昱攝）