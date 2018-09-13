網路梗圖也能變成模型！ 網友爆笑：到底有多閒？

把喜歡的動漫角色做成模型不稀奇，竟然有人連網路梗圖都拿來做模型啦！（meetissai授權提供使用）

2018-09-13 15:53

〔影音新聞／綜合報導〕因為網友的創意無限，網路上總有各式各樣的有趣的梗圖。日本網友めーちっさい，經常把這些圖片做成模型，網友除了笑翻說他超有事以外，也讚嘆他媲美專業模型師的手藝。

之前名偵探柯南的片頭曲中出現的步美，因為有人按了暫停而剛好變成殘影，被網友戲稱是「超高速移動步美」，連這個めーちっさい都把他做成了模型，還故意用隨意的塗裝來還原模糊感，讓許多網友大笑這真的是太有創意了！

下一次他又會再現什麼圖呢？讓我們一起看下去吧！

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