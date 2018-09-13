網路梗圖也能變成模型！ 網友爆笑：到底有多閒？

把喜歡的動漫角色做成模型不稀奇，竟然有人連網路梗圖都拿來做模型啦！（meetissai授權提供使用）

2018-09-13 15:53

〔影音新聞／綜合報導〕因為網友的創意無限，網路上總有各式各樣的有趣的梗圖。日本網友めーちっさい，經常把這些圖片做成模型，網友除了笑翻說他超有事以外，也讚嘆他媲美專業模型師的手藝。

ピカチュウのネタ画像を立体化してみました

キモかわいいです pic.twitter.com/ytAlFvDabC — めーちっさい （@meetissai） 2017年5月25日

じろーうさんが描いた下唇を噛む癖のあるシリーズのポムポムプリンを立体化してみました

かわいいです pic.twitter.com/XOULjfrKFa — めーちっさい （@meetissai） 2018年1月14日

TLに流れてきた二足の猫が可愛かったので粘土で再現してみました pic.twitter.com/RitwZfPZ1X — めーちっさい （@meetissai） 2018年6月17日

之前名偵探柯南的片頭曲中出現的步美，因為有人按了暫停而剛好變成殘影，被網友戲稱是「超高速移動步美」，連這個めーちっさい都把他做成了模型，還故意用隨意的塗裝來還原模糊感，讓許多網友大笑這真的是太有創意了！

どうせ高速移動するので雑な塗装でも許される歩美ちゃんフィギュアを作りました pic.twitter.com/7tOot1wjBW — めーちっさい （@meetissai） 2018年6月26日

下一次他又會再現什麼圖呢？讓我們一起看下去吧！