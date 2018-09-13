華文朗讀節起跑 來高雄遇見文學

華文朗讀節起跑，高市文化局長尹立歡迎民眾來高雄遇見文學。（記者黃佳琳攝）

2018-09-13 15:20

〔記者黃佳琳／高雄報導〕第六屆華文朗讀節將於22日以「作家帶你行─閱讀走踏」揭開序幕，高市文化局推出「秋天，在高雄遇見文學」系列活動，將有上百場文學活動陸續展開。文化局長尹立表示，高雄的10月很文學，歡迎大家一起來高雄朗讀、閱讀文學。

華文朗讀節經過6年經營，已成為台灣文學盛會，在台灣文創發展基金會協助下，文化局與基金會6度合作。高雄場策展人鍾尚樺指出，高雄於9月下旬的「作家帶你行─閱讀走踏」系列暖身，則由作家帶讀者實際走踏彌陀、梓官、蚵子寮、內惟、浸水營古道與六龜，體驗書中描寫的人文風光。

10月4日至10月7日共有4場「母語讀唱」，或談或唱，可聆聽高雄各種文學語言魅力；還有15場「城市朗讀」從文學館出發，走進駁二與在地書店。

「母語讀唱」是今年華語朗讀節重頭戲，有閩南語的謝銘祐、恆春兮、王昭華，客語黃瑋傑，他們對土地用情極深，歌聲深情款款讓人感動。原住民卑南族、排灣族的巴代、桑梅絹透過文學與歌謠為部落保留相關的文化精神，母語聲音琅琅，透過這塊土地上不同母語的交流，每一位創作者用歌聲朗讀談母語創作的心路歷程，感受語言文字創作之美。

鍾尚樺指出，本屆的策展主題為「讓想像力自由」，而高雄的延伸意象是「打破圍牆」，希望透過閱讀功能的無疆界特性，讓高雄的民眾可以一起參與閱讀行為，將每年的華文朗讀節真切地融入到高雄人的生活之中，試圖打破年齡、國籍、城鄉、語言等屏障，成為屬於高雄的國際城市朗讀節。