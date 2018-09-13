世大運選手村社會宅 中籤率約4成

林口世大運選手村社會住宅公開抽籤。（內政部提供）

2018-09-13 14:47

〔記者林良昇／台北報導〕林口世大運選手村社會住宅於今日公開抽出社會住宅承租人，內政部政務次長花敬群表示，民眾申請踴躍，申請總件數達5947件，高於釋出的2500戶，總中籤率約42％，後續將於9月21日開放承租戶賞屋、10月4日進行選屋。

花敬群指出，林口社宅申請熱烈，顯見民眾對社會住宅有需求，內政部已啟動第二階段（110年至113年）社會住宅規劃作業，盤點公有閒置房地儲備興建用地，未來將持續與地方政府通力合作，積極興辦社會住宅及推動包租代管，用最溫暖的方式照顧民眾居住需求。

國家住都中心表示，林口社宅鄰近運動公園、學校及賣場，周邊生活機能完善，除提供居住單元外，更結合多元社福設施與青創基地，是一個融合生活、教育、休閒的高品質社會住宅社區，低樓層也設置托嬰中心及幼兒園、長照機構，服務範圍涵蓋周邊社區。

國家住都中心說，這次招租2500戶的住宅，其中1房型396戶，申請件數約2462件，中籤率約16%；2房型726戶，申請件數約2112件，中籤率約34%；3房型1057戶，申請件數約995件，低於提供房數；4房型321戶，申請件數約378件，中籤率約85%。

國家住都中心說明，「林口世大運選手村社會住宅」9月21日至10月10日開放實品屋看屋，將依中籤名冊採掛號郵寄通知申請人分梯次看屋，自9月15日起準住戶也可利用「國家住宅及都市更新中心」網站線上看屋系統瀏覽。

看屋作業完成後，於10月4日至10月31日辦理選屋，10月12日起辦理公證簽約及點交，最快入住時間，A、B、C三區為今年11月1日，D區為明年2月1日，抽中的民眾可依自身的情況來選擇。國家住都中心建議，如果想較早入住，可選擇A、B、C區，若要明年才能入住，可選擇D區。

有關合格名冊及抽籤結果，將於9月14日公告在「國家住宅及都市更新中心」及「新北市青年社會住宅」等網站，民眾可至網站下載查詢。