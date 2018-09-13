醉了！日月潭萬人泳渡 竟現深情「撩妹文」

日月潭萬人泳渡即將登場，網路上竟也流傳泳渡的「撩妹文」，圖文並茂且字句深情，全都出自日管處人員的手筆。（日管處提供）

2018-09-13 13:01

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭萬人泳渡本週日就要登場，惟山竹颱風恐成活動變數，意外引發各界高度關注，甚至有網友還發現日月潭萬人泳渡，竟然也有「撩妹文」，網路流傳內容寫道「為了游進你的心海，我不想放棄─萬人泳渡」，並配上1張碼頭邊的萬人泳渡空拍照，呈現大量泳客蜂擁向前的壯闊氣勢，令人印象深刻。

日月潭風景區管理處表示，其實「撩妹文」是出自管理處同仁的手筆，除了萬人泳渡主題，其他「撩妹文」的景點還有，水社壩的「改天我們也來拍這種合照好嗎？」，配圖是新人拍婚紗；龍鳳宮月老廟的「我想約你去拜拜，明年記得來還願」，配圖是月下老人廟等，一共有7個主題，每篇都圖文並茂，深情文句相當動人。

撰寫深情「撩妹文」的，則是日管處伊達邵管理站主任陳逸全，他說，在日月潭服務12年，每個景點他都如數家珍，由於喜歡拍照，透過對景物與遊人的觀察，才寫出適合每個景點的「撩妹文」，加上日月潭本來就有「蜜月潭」的稱號，非常適合情侶、夫妻一同遊玩，正因先天條件具備浪漫氛圍，才能有這麼多的「撩妹」景點，也希望用特別的行銷方式，讓遊客有不一樣的旅遊體驗。