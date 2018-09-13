陽大2期擴建計畫卡關教育部 院長：預算力拚明年通過

宜蘭市長江聰淵（左）今於陽大醫院親自頒發榮譽市民證書及榮譽市民之鑰給院長羅世薰（右），感謝任內對宜蘭市民的貢獻。（記者林敬倫攝）

2018-09-13 10:49

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市公所今頒發榮譽市民證書，給週六（15日）即將卸任的國立陽明大學附設醫院長羅世薰，表達市民的謝意與敬意；談到院長任內力推的陽大醫院2期擴建計畫卡關教育部，羅世薰指出，醫院正積極釐清計畫土地及編制問題，短時間內能有結果，力拚明年通過預算。

63歲的羅世薰，在宜蘭行醫17年，擔任陽大醫院長7年，週六即將卸任，由台北榮總直腸外科教授楊純豪接任院長，羅世薰雖然卸任，但仍會繼續留在醫院擔任醫生，懸壺濟世，今宜蘭市長江聰淵於陽大醫院親自頒發榮譽市民證書，及榮譽市民之鑰給羅世薰，感謝任內對宜蘭市民的貢獻。

談到陽大醫院2期擴建計畫，遭教育部2度退回卡關；羅世薰指出，醫院最終極的目標，當然是盡速讓擴建計畫通過，成立醫學中心，提升縣內的醫療能量，這部分需腳踏實地，一步一步來做。

羅世薰表示，因計畫內的土地及編制問題，還無法釐清，今年才沒有順利通過，這些問題院方持續積極處理中，短時間內應該會有確定的結果，力拚明年通過預算，他還沒退休，卸任後也會留院幫忙。

羅世薰指出，能得到宜蘭市的肯定，感到分常榮幸，他認為他只是代表醫院初民領獎，這份榮耀屬於院內的所有同仁，感謝大家讓醫院持續往前邁進，相信未來院內的服務一定會越來越好。

江聰淵指出，羅世薰放棄在台北行醫的發展前景，選擇回到宜蘭服務，精神令人感佩，是宜蘭人最大的福氣，他任內對陽大醫院陽明院區的催生，不遺餘力，對提升縣內醫療品質居功厥偉，更積極與市公所合作，設立「宜蘭市長照樂智社區服務據點」，讓社區也有失智長者的照顧能量，獲頒榮譽市民，當之無愧。