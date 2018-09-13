【舊金山直擊】蘋果發表新一代 iPhone Xs 雙機，頂規機破5萬！

2018-09-13 04:08

〔記者黃敬淳／舊金山報導〕蘋果在台灣時間 9/13 凌晨一點，發表其新一代手機iPhone Xs，以及達 6.5 吋、歷來螢幕最大的 iPhone Xs Max。發表會場地除了第二度在新總部 Apple Park 的「賈伯斯劇院」舉行，蘋果 CEO 庫克也如慣例出席，親自揭曉這款公司最重要的新品。庫克並稱，目前全球搭載iOS系统的設備已經達到了20億部。

首先登場的，是由蘋果首席設計師 Jeff 帶來全新的第四代 Apple Watch 4，搭載全新的S4 晶片、支援64位元處理器，比前代效能提升2倍，螢幕顯示面積較前代提升30%，錶面尺寸則是改為 40 mm、44mm，錶盤採用全新 UI設計、可顯示更豐富的資訊，以及錶殼背蓋也全都翻新設計，同時，這也是 Apple Watch 上市四年以來，首度的重大改版。

最大的亮點就是新增三個健康功能，包括有：偵測心跳是否過慢、ECG App 心電圖偵測、量測血糖。並稱已通過美國FDA的檢測，電池續航力仍維持和前代一樣18小時。

第四代 Apple Watch 4，GPS版售價為 399 美元起、GPS+LTE版售價為 499美元。9/14開放蘋果官網預購、9/21上市開賣。不過，台灣在首波開賣名單。

緊接著，就是今年度的重頭戲主角登場，全新一代的新 iPhone X 系列新機正式亮相，此次共有三款新機，名稱分別為 iPhone XR（6.1 吋）、iPhone Xs（5.8 吋），以及名稱讓人有些詫異的 iPhone Xs Max（6.5 吋）。

蘋果行銷總監菲爾席勒（Phil Schiller）並描述新 iPhone 是歷來效能運算最強大的 iPhone，同時也是首款搭載全新採用 7 奈米製程的 A12 Bionic 處理晶片、改版的相機演算法，具備強大的機器學習技術，在搭載iOS 12系統的軟硬體整合下，整體效能比前代提升高達30%之多，並支援可多人互動的AR擴增實境遊戲等應用。

全新款的 5.8吋 iPhone Xs、與 6.5 吋的 iPhone Xs Max，在主相機雙鏡頭部分，均搭載1200萬畫素，並具備廣角拍攝功能；同時，具備F1.4、F2.8光圈、OIS光學防手震功能、與智慧場景辨識功能。尤其是，這次也首度內建專業模式，可手動調整光圈。在人像拍攝上帶來更優異的影像品質與細節。

特別一提的是，新一代的iPhone Xs系列雙機，首度針對中國市場推出支援「雙Sim卡」實體插槽的機型款式，至於其它地區則是採用蘋果自家的eSIM卡。

壓軸登場的新機則是，最備受廣大果粉期待的 6.1 吋 iPhone XR，以多樣繽紛飽滿的全新配色吸引買氣，相當吸睛，一共有六種顏色，包括有：黑、白、紅、黃、藍、珊瑚藍，堪稱是創歷代 iPhone 以來，首款顏色選擇最多的機型。

2018全新一代的三款 iPhone 售價，64GB版部分，6.1吋iPhone XR 台灣售價 26,900元起；5.8吋iPhone Xs，台灣售價35,900元起；6.5吋iPhone Xs Max 台灣售價 39,900元起。

台灣在首波開賣名單上，預購是9/14（台灣時間9/15）、上市日期是9/21（台灣時間9/22）。不過，iPhone XR的預購時間則是台灣10月19日下午03:01於蘋果官網預購、上市日期是 10/26日（台灣時間10/27）。