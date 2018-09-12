看好遊輪旅遊市場 探索夢號首站以台灣基隆為母港

2018-09-12 21:36

〔記者蕭玗欣／台北報導〕明年又有新郵輪要進駐基隆港了！雲頂郵輪集團宣佈，前身為麗星郵輪「處女星號」的「探索夢號」即將在2019年3月起進行耗資3000萬美元（相當於台幣9.3億元）翻新工程，並加入星夢郵輪船隊，首站瞄準台灣旅客，預計2019年春假前後以台灣基隆為母港展開3個航次，行經那霸、石垣島、鹿兒島等台灣旅客最愛景點。

探索夢號排水量達7萬5338噸、可搭載1870名旅客，將增設由星夢郵輪引入亞洲的「The Palace皇宮」貴賓專屬區域，為入住50間「The Palace皇宮」套房的旅客提供尊貴的歐式管家服務；星夢郵輪表示，雲頂郵輪從亞洲出發，無論在餐點或服務上都能符合亞洲人需求，因此探索夢號將秉承星夢郵輪融會中西的理念，將餐飲體驗提升至更高境界。此外，星夢郵輪最受歡迎的「水晶生活」中西式SPA也會登陸探索夢號。

星夢郵輪表示，亞洲郵輪市場仍不斷成長，尤其台灣對郵輪旅遊的需求將延續到明年，因此探索夢號首佔瞄準台灣基隆港，並推出3天2夜「基隆－石垣島－基隆」、4天3夜「基隆－那霸－石垣島－基隆」、4天3夜「基隆－鹿兒島－那霸－基隆」3個航次。

雲頂香港主席丹斯里林國泰表示，星夢郵輪即將在明年春夏進軍華東、華北市場，進一步提升星夢品牌在東北亞等地的知名度，首站抵達台灣之後，將陸續進駐上海及天津母港，展開日本、俄羅斯、香港及菲律賓等多國目的地航次。明年冬季首次從亞洲走向世界，推出澳洲及紐西蘭母港航線，讓亞洲旅客透過Fly Cruise搭乘探索亞洲以外的旅遊目的地。

探索夢號預計2019年10月27日起，推出「昆士蘭及大堡礁之旅」6個7晚航次，航程將行經莫羅拉巴、布里斯本等地；2019年12月15日起，推出「紐西蘭南北島之旅」7 個7晚航次，行經電影魔戒拍攝場地威靈頓、米爾福德峽灣、但尼丁等著名景點。