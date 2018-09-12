圖利醫院3億? 台南市府澄清：不實指控

2018-09-12 20:21

〔記者邱灝唐、王俊忠／台南報導〕台南市立醫院9年前委由秀傳醫療體系經營，南市府今年6月再度與其續約9年，市議員林燕祝卻爆料指稱黑幕重重，業者不僅無須興建腫瘤大樓，更可少繳3億元的醫療救助金。對此，市府澄清這些都是不實指控。面對林燕祝的指控，主持質詢的會議主席王家貞裁示，將把此案送檢調調查；市醫則表示以市府回應為主，不願多說。

林燕祝今日質詢指出，市府除了每年向市醫收取固定、變動權利金之外，還有一項醫療救助金，衛生局更耗資百萬請顧問公司提出收取醫療救助金的建議方案，前3次所提出的方案皆以市醫2016年「總營業收入」計算，分別收取2.282%、2.171%及1.91%，結果都被市醫拒絕，最後才議定為稅前盈餘的20%，與原合約相同，但規定不得低於2650萬元。

不過，林燕祝拿出市醫當年的總營業收入及稅前盈餘比較，發覺若以第1個方案來說，市醫近30億的總營業收入，每年可收取約6800萬元，但以合約內容，稅前盈餘1億7000萬的情況下，每年約3500萬元，9年下來「讓利」近3億元，何況秀傳曾捲入成立人頭公司賺取藥價折扣的風波，如何相信其團隊提出的稅前盈餘，台南也不像台北有訂定自治條例規範，更別提未興建的腫瘤大樓及未歸還的促參獎金。

對此，市府澄清，相較於其他醫療設施委外營運案，這次續約的權利金計算比例更優，而且林燕祝所引述的資料只是議約過程中的部分參考方案，市府已盡全力爭取比原約更有利的契約條件，尤其連台北市府都未向萬芳醫院收取醫療救助金。

另外，市府強調，興建腫瘤大樓本是以鼓勵的性質定之，並未寫入合約，這次的續約均符合舊有合約和促參法相關法規的規定，但林燕祝硬把兩個事情扯在一起，企圖混淆社會視聽，實不厚道。