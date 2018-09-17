「花媽」創全台首齣聲優劇 配音員們也成舞台劇主角

2018-09-17 19:31

〔記者蕭皓文／台北報導〕看戲劇或卡通時，角色的聲音影響著觀看人的喜怒哀樂，這些有不少都是專業配音員，也就是「聲優」的功勞，片尾字幕看不到他們的名字，他們躲在麥克風後面，用聲音表情牽動劇情發展，但配音員不再只能默默躲在幕後完成一部作品，他們也能有更多元的表演形式。

卡通人物花媽的配音員王瑞芹，兩年前在網路上看到了中國舉辦聲優劇的新聞，藉由照片才知道，中國聲優們結合cosplay演員合作演出，舞台上的兩盞聚光燈，一盞給cosplay演員，另一盞則聚焦在配音演員。王瑞芹發覺，原來配音員是可以站上舞台的，當下便發願，要在台灣推動配音員更多元發展的可能，並創辦了花媽聲優劇場，希望讓台灣民眾更加重視配音行業。

此次花媽擔任總召，邀請了無限人形cosplay劇團，結合許多新生代配音員共同合演，在9/15、9/16推出全台首齣聲優劇《曲月傳》，新興的演出型態受到熱烈迴響，排練階段便已一票難求，演完更有不少台下觀眾反應整場演出搭配得天衣無縫，很不可思議。《曲月傳》導演風三少表示，這一次將配音帶到舞台上現場呈現，主要是配音員們平常都在錄音室錄音，要滿足民眾好奇心，就要讓台下觀眾，看到他們實際配音的神情。配音員在舞台上除了自己成為演員外，也必須要和動作演員，一起合作才能創作出完整角色。

劇中配音演員王辰驊透露，其實和現場演員搭配情緒反應頗有難度，因為配音員們習慣看著影像表演，而現在要配的，是在舞台上活潑演出的演員，又要同步對到演員口形，真的很不容易，要有好的默契，只能反覆扎實地演練。而演一演，動作演員來到背對配音員的位置，會完全看不到演員的嘴，此時配音的小訣竅就要仔細觀看演員的舉手投足，可能一個揮手便準備要開始講話，嘗試對到那個默契。

劇中Cosplay演員惜釵也說，動作演員們在台上演戲，雖然不講話不發出聲音，但是得要有口形，所以要把台詞背得非常熟，因為配音員們會一字不漏地唸著稿，演員的嘴形也要一字不漏地跟上。有時會發現一件有趣的事情，就是萬一不幸配音員唸稿，因為一邊看稿一邊看演員動作而吃螺絲，很意外的是，因為自己對聲音演出夥伴的信賴與臨場發揮，動作演員也會跟著出現吃螺絲的口形，緩和嘴形不一的尷尬。

明明知道是後面的配音員在說話，可是看起來卻像是前面的演員在說，像是把錄音室搬到舞台上展現配音精妙，又像是把舞台搬進了錄音室呈現栩栩神態，這樣或許就是聲優劇的魅力所在。花媽配音員王瑞芹表明，成立聲優劇場的主要宗旨，就是希望推動配音員能夠與各種專業表演團體合作，譬如說布袋戲、皮影戲、偶劇等，藉由專業的表演團體，可以共同迸發出不一樣的火花，產生很新鮮的表演方式。希望未來讓大家見識到，原來配音員不只會配音，他們還有更多表演展現的可能。

聲優劇《曲月傳》雖已演出完畢，花媽聲優劇場仍有提供《曲月傳》的廣播劇版本，供沒辦法到場的民眾，也能體驗到聲優們的感染力；未來他們期望能培養出聲優劇場的忠實觀眾，花媽也會盡快策畫下次的演出，以滿足觀眾們的期待，而她也坦言，目前聲優劇場最缺的是「好的劇本」，並誠摯邀請有興趣為聲優劇創作劇本的民眾，能提供想法私訊花媽聲優劇場粉專，一起完成配音員們下次演出的夢想。