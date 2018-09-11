迴轉壽司吃到飽？爺奶狂嗑20盤 他驚：平常兩老共吃1便當

2018-09-11 11:06

〔即時新聞／綜合報導〕「我對爺爺奶奶說謊了！」近日一名男大生特地帶爺爺奶奶去吃壽司，但兩老怕價格過於昂貴，遲遲沒有下手拿壽司來吃，男大生心生一計，騙爺爺奶奶是吃到飽，兩老一聽爲了吃回本，便開始大快朵頤，但最後結帳時，善意的謊言還是被揭穿了，兩老心疼地輕輕巴了男大生的頭，場面很是溫馨。

這名男大生到網路論壇「Dcard」分享這起趣事，因為爺爺奶奶受過日本教育，想說帶他們去吃迴轉壽司，他們應該會很喜歡，好不容易輪到他們，原PO「滿懷激情的準備大吃一斤的時候，看到旁邊的爺爺奶奶坐在位置不知所措」，原來他們在小聲說著，壽司是以吃了幾盤計價，很貴、很貴。

「這是吃到飽的！算人頭！」爺爺奶奶一聽到原PO這番話，開始瘋狂大吃，平常兩老共吃一個便當，現在兩老相加共吃了20盤，讓原PO大開眼界，兩老還邊吃邊說「哎唷！怎麼會帶我們吃這個，我們吃不多，這樣浪費了啦...」不過最後服務員在爺爺奶奶面前算盤子，謊言還是被拆穿了，爺爺奶奶得知真相，輕輕拍了原PO的頭笑罵，「齁！你騙我齁 !」

網友看完紛紛回應，「這種謊話，我喜歡～阿嬤怎麼養胖我，我就讓阿嬤怎麼胖」、「我也常常說這樣的謊哈哈哈哈哈」、「這時候就要說超過一定盤數就有打折啦～」、「我⋯我只吃得下4盤⋯你爺爺奶奶太強了（跪」、「兩老：討厭！既然是吃到飽，那只好解鎖平時久未使用的另一個胃了（笑）」。