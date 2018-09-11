國道4號台中環線潭子系統交流道施工 注意交通疏導

2018-09-11 09:56

〔記者歐素美／台中報導〕交通部高速公路局第二新建工程處「國道4號台中環線潭子系統交流道工程」，因施作系統匝道及墩柱，造成潭子區環中東路與潭興路165巷道路縮減，影響原有車流動線，加上鄰近的華盛頓小學家長接送學生，上下課時段道路壅塞，豐原分局派員疏導交通，改善交通壅塞狀況，並提醒用路人配合或改道。

豐原分局為改善潭子區環中東路與潭興路165巷道路附近交通壅塞情形，除協調施工單位增設製作替代道路指示牌，為分流減少車輛往來，並呼籲用路人可走以下替代道路：東行方向（往慈濟醫院），車輛可由環中東路轉福貴路，再轉至潭興路往豐興路行駛；西行方向（往潭子區中山路） ，車輛改由豐興路轉潭興路後，轉至福貴路再轉往環中東路西行。

至於華盛頓小學家長接送學生，則協調學校開放側門讓家長進出，另請施工單位於環中東路上開闢引道，讓車輛由學校側門直接進出，避免車輛再至潭興路165巷迴轉；華盛頓小學將於軍功路旁租用空地，作為家長接送區，並利用接駁車接駁學生的方式，將學生載至家長接送區接送，避免車輛停放環中東路影響交通。

此外，豐原分局頭家派出所也在尖峰時段派員疏導交通，並請施工單位聘請義交協勤，日後將視路口交通狀況，再增派義交協助指揮車輛通行。

豐原分局分局長林宏儒表示，因應「國道4號台中環線潭子系統交流道工程」施工，造成潭子區環中東路與潭興路165巷交通壅塞，經分局協調相關單位配合及增派人力進行交通疏導，目前該路段已能保持車輛通行順暢，但尖峰時段車流量較大，如非前往接送學童的車輛，建議儘量利用替代道路，節省行車時間。

另提醒用路人注意，潭子區環中東路跨越旱溪引道橋，因施工將於今年12月封閉，其原有車流動線將進行改道，屆時請往來車輛配合，行駛替代路線。