台中澎湖海上航線 19日試航、明年4月正式啟動

台中澎湖海上航線停駛8年，明年4月可望正式復航。（記者黃鐘山攝）

2018-09-10 15:55

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中澎湖海上航線停駛8年，中市議員楊典忠、何敏誠今日在議會分別要求早日直航澎湖推動藍色公路、發展台中港海上觀光旅遊；市府觀光旅遊局長陳盛山說，預定9月19日首航試營運，希望明年4月能正式啟動直航。

楊典忠說，以中台灣700萬人的觀光規模，發展台中澎湖海上航線本來就可行，他3年多前就在議會提案盼開闢定期高速船班航線，市長林佳龍去年率團前往澎湖簽署合作意向書，日前有業者來台中港接洽試航，市府應協助促成。

楊又說，台中花博開展在即，年底三井購物中心即將試營運，台中海線的商業與觀光發展值得期待，市府推動「中進中出」吸引很多港澳觀光客前來，則把澎湖納入中台灣一程多站的方式，推動藍色公路，共創雙贏。

何敏誠也表示，台中到澎湖海運直航只要2個小時，澎湖國際級海岸美景應有盡有，遊客從澎湖回來，還可轉去麗寶樂園遊玩購物，一舉兩得，絕對有益台中觀光旅遊提升，藉此招攬更多外國觀光客。

陳盛山回應，目前航空公司飛航澎湖，還不足供應夏季旅遊容量，未來如結合具優勢的船票價格，台中澎湖郵輪航線應具相當的旅運市場潛力，市府邀旅行社進行踩線，19日將進行試航，未來獲交通部核定後，明年4月可正式啟動。

他說明，澎湖有龍門與馬公兩座口岸，距離分別為71與86海哩，業者透過試航過程擇一規劃旅程，台中也將轉變為轉乘中心，結合三井outlet、海生館、梧棲漁港、高美濕地等重要景點，實質帶動海線觀光產業發展。