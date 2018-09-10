維護桃園地景藝術節水上安全 看消防人員如何救溺…

拋繩袋是搶救溺水必有的裝備。（記者李容萍攝）

2018-09-10 00:25

〔記者李容萍／桃園報導〕「2018桃園地景藝術節」於9月14日至30日即將在楊梅富岡、中壢老街溪和青塘園舉辦為期17天，以「老城新藝‧水young桃源」為主題的系列活動，桃園市消防局第二大隊為維護中壢展區青塘園水域安全，今日冒雨在現場舉辦拋繩袋救援、活餌救生、船艇救援、緊急救護等勤務演練，過程逼真。

演練過程中，是將拋繩袋拋至溺水遊客周邊抓取後，再利用繩索將溺水者拖拉至安全地點救助上岸；以及由救援人員身綁安全繩並攜帶魚雷浮標等器具接近溺水遊客並使其穿戴上後，由岸上人員將其拖拉至安全地點救助上岸。

最後是利用船艇的機動性，在發現溺水遊客後，迅速出動接近溺者，順利將患者從水中救助脫困。

第二大隊大隊長殷明坤表示，桃園地景藝術節即將登場，青塘園展區包含危險水域且遊客多，有發生溺水案件之虞，為強化災害搶救緊急應變措施和水域救援能力，由消防局共出動4輛消防車、2輛救護車、2艘船艇及20位警、消人員，整合相關單位人力、裝備、器材進行演練，以發揮和強化整體性救災功能。

此外，概園地景藝術節活動期間，第二大隊分別在富岡展區的民生陂及三連陂、中壢展區的青塘園各配置2艇6人駐守，另外，中壢展區的中壢老街溪採機動車巡方式，共同執行水域安全維護勤務。

桃園地景藝術節展場之一中壢青塘園有危險水域，消防人員演練船艇救援。（記者李容萍攝）

拋繩袋是搶救溺水必有的裝備。（記者李容萍攝）

桃園地景藝術節展場之一中壢青塘園有危險水域，消防人員演練水上救援，把溺者送醫急救。（記者李容萍攝）