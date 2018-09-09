週一天氣仍不穩 北部、東部留意豪雨

明日天氣仍不穩，北部、東部有豪雨，各地、山區則有午後雷陣雨，提醒外出民眾攜帶雨具。（資料照）

2018-09-09 22:26

〔即時新聞／綜合報導〕明（9）日受降雨鋒面影響，高溫約28至31度，但天氣仍不穩，北部、東部有豪雨，各地、山區則有午後雷陣雨，提醒外出民眾攜帶雨具。據「天氣風險公司」預報，降雨鋒面最快11日遠離，各地雨勢趨緩；而「山竹」颱風未來路徑變數大，民眾勿需太過恐慌。

中央氣象局預報，明日受熱帶性低氣壓及其外圍環流影響，北北基桃、東部及屏東地區整天有短暫陣雨或雷雨，其中白天新北山區、宜蘭地區有局部豪雨，晚間則是花東、屏東地區有局部豪雨；其餘地區則為午後雷陣雨，提醒外出注意路況，隨身攜帶雨具備用。「天氣風險公司」預測，11、12日降雨鋒面逐漸遠離，北部恢復午後陣雨的天氣。

氣溫方面，明日受到降雨鋒面影響，白天氣溫舒適，北部、東部、台南及高雄地區約28至30度，中部、屏東稍熱，約30、31度，外島地區約28至30度；早晚氣溫約24至27度。

紫外線方面，明日各地達高量級，外出30分鐘內恐會曬傷，提醒民眾記得防曬及多補充水分，早上10時至下午2時也盡量避免外出，慎防熱傷害。

空氣品質方面，明日受降雨及擴散條件佳影響，北部、竹苗、中部、宜蘭、花東及澎湖地區為「良好」等級；由於沿岸風速偏大，雲嘉南局部地區受河川揚塵影響，空氣汙染物濃度偏高，雲嘉南、高屏、馬祖及金門地區為「普通」等級。

颱風消息，第22號颱風「山竹」目前距離台灣東方海面約3460公里處，預計朝西移動，近期對台灣沒有影響。「天氣風險公司」預測，山竹颱風的路徑要等到12日才會逐漸明朗，呼籲民眾請勿恐慌。

此外，氣象局也提醒，嘉義以北、東部、屏東及外島沿岸地區，風浪較大，將有8至10級強陣風，提醒民眾前往海邊活動或交通往返注意安全。

第22號輕度颱風「山竹」目前距離台灣東方海面約3460公里處，預計往西移動。（圖擷取自中央氣象局）

明日白天氣溫舒適，北部、東部、台南及高雄地區約28至30度，中部、屏東稍熱，約30、31度，外島地區約28至30度。（圖擷取自中央氣象局）

明日雲嘉南、高屏、馬祖及金門空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭、花東及澎湖空品區為「良好」等級。（圖擷取自行政院環保署空品網）