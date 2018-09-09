苗縣五福廟搶供品 過程不到40秒 造成翻桌工作人員怒

普度儀式尚未結束，大批信眾已在供桌旁等待。（記者張勳騰攝）

2018-09-09 22:26

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣銅鑼鄉五福廟，每年農曆7月底前都會舉辦超度法會，會後並將麵條、餅乾、水果等供品與信眾分享，吸引大批民眾前往「搶供品」，已成地方特殊習俗；今晚法會一結束，民眾將桌上約17100盤供品一掃而空，連外籍勞工及外縣市民眾也來湊熱鬧，過程不到40秒，因民眾動作太大，造成翻桌，讓工作人員大為光火。

銅鑼鄉福興村五福廟主要供奉五嶽大帝及地藏王菩薩，廟方普度的供品，在法會結束後，都讓信眾帶回，吃平安、保平安。坊間認為，食用普度過的供品可保佑闔家平安，加上一年才有一次，廟方說，是因大家動作快，才會被外界認為是「搶供品」。

今晚的普度儀式尚未結束，大批信眾已在供桌旁等待，有遠從新北市的民眾也湊熱鬧，不少外籍移工，甚至備妥大袋子來取供品。

約晚上8點，場外鞭炮聲一響，信眾已顧不了形象，紛紛使出渾身解數把供品掃入袋子，桌面供品不到40秒就一掃而空。

先前有工作人員千交代、萬交代，要民眾注意，絕對不要翻桌，未料，有民眾因動作太大，造成翻桌，讓工作人員怒不可遏的要揪出禍首，但民眾拿到戰利品後陸續離去，根本不知是誰造成翻桌。

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