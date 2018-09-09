疫病》南韓再現MERS病例 我國疾管署：國內感染風險低

2018-09-09 17:30

〔記者林惠琴／台北報導〕曾經爆發中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS-CoV）疫情的南韓，當地衛生單位昨公布1例確診病例，此為2015年以來，南韓再次出現個案。我國衛福部疾管署表示，目前評估國內感染風險仍低，將持續關注此疫情，並加強來自中東地區航班的檢疫作業。

疾管署解釋，該名南韓個案為61歲男性，今年8月16日至9月6日於科威特出差，8月28日曾因腹瀉在科威特當地醫院就診，9月7日搭乘阿聯酋航空經杜拜轉機返回首爾，因症狀持續，抵達仁川機場後，前往三星首爾醫院，並接受隔離，由於有發燒、咳痰與肺炎症狀，經醫院通報為MERS-CoV疑似個案，轉至首爾大學附屬醫院持續治療；南韓研判該確診個案感染地為科威特，已針對20名接觸者採取居家隔離措施。

疾管署說明，MERS-CoV主要傳染途徑為接觸或吸入患病駱駝的飛沫或分泌物而感染；南韓2015年曾經發生MERS-CoV疫情，當年5月20日公布首例個案後，至同年12月23日疫情結束，共計186例確診，其中38例死亡。

不過，按世界衛生組織（WHO）公布資料，2012年9月至今年7月，全球累計2241例個案，795例死亡，主要集中於中東地區，以沙烏地阿拉伯最多，但今年馬來西亞、英國、南韓等地，也有境外移入病例。

疾管署評估，目前國內感染風險仍低，將持續關注此疫情，並加強來自中東地區航班的檢疫作業。