疫病》本土登革熱破百例 群聚感染病例持續增加

防疫人員在台中市進行孳生源查核。（疾管署提供）

2018-09-09 14:59

今公布國內新增10例本土登革熱

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今日公布國內新增10例本土登革熱，分別為台中市6例、彰化縣3例、高雄市1例，個案為7男3女，年齡介於10多歲至70多歲，發病日介於8月31日至9月7日，目前6人住院中、4人在家休養，其中不少為群聚感染擴大。今年本土登革熱已破百、共計102例！

疾管署表示，台中市新增6例個案，分別為南區2例，霧峰區、太平區、北區及大里區各1例，病例仍集中於特定疫情熱區。南區個案均居住德義里，活動地以住家附近為主，該里現已列為高風險里別；霧峰區個案居住萬豐里，為9月5日公布霧峰區個案的同住家人；北區個案居住錦洲里，與之前該區確診2例建德里個案具地緣相關性；而大里區、太平區個案居住於祥興里、新光里，均為熱區。

疾管署指出，彰化縣新增3例個案，均為員林市國中生，8月底曾至學校，8月31日至9月2日陸續出現症狀，研判感染源為學校；該起校園群聚共4人確診。彰化縣政府自9月7日迄今，持續安排防疫人員前往校園周邊400公尺範圍進行孳生源清除及噴藥。

疾管署說明，高雄市新增1例個案，則是居住鳳山區，為日前公布該市第4例及第5例個案旗津區中洲里工作地接觸者，研判為工作地感染；該群聚共3人確診。由於旗津區為高雄知名觀光地點，為避免疫情透過民眾或旅客頻繁流動向外傳播，高雄市政府持續動員加強該區孳生源清除與噴藥消毒，並每日對中洲渡輪站往來民眾及遊客進行體溫量測與衛教，迄今未發現有疑似症狀者。

根據疾管署統計，今年本土登革熱包含台中市56例、新北市31例、高雄市6例、彰化縣4例、台北市及嘉義縣各2例、桃園市1例；無相關死亡病例。