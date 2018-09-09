家門口低壓與鋒面恐「共伴」 北部、東北部午後雨更強

東北風與台灣東南方低壓恐產生「共伴效應」，北部、東北部午後雨勢更強。（中央氣象局）

2018-09-09 11:51

〔即時新聞／綜合報導〕受到鋒面以及東南方低壓影響，北部、東北部雨勢不斷，氣象局已經將北北基降雨警戒升級到最高等級的「超大豪雨」，午後基隆東北角、宜蘭雨勢將明顯增強

山竹颱風成形後，成為媒體焦點，不過目前在台灣家門口的鋒面與低壓卻已為北台灣帶來大雨，氣象局持續針對北北基地區發布超大豪雨特報，宜蘭豪雨特報，桃園及花東屏大雨特報，「天氣風險 WeatherRisk」指出，午後須留意強降雨發生，特別是基隆東北角、宜蘭地區，中午過後雨勢會明顯增強，同時要密切留意東北風與台灣東南方低壓是否會發生「共伴效應」。

天氣風險分析師吳聖宇表示，位於巴士海峽的低壓，往東北到北北東方向移動，趨向台灣東南部海面，接近台灣後移動速度可能放慢，明（10日）隨高壓增強而轉往偏西方向移動，有機會掠過恆春半島或其近海，若強度發展較好，就要留意是否會增強為熱帶低壓甚至是颱風，對台東、屏東、恆春半島等地有較大的威脅性。

由於鋒面南下，加上東北風增強，這一南一北的天氣系統是否會產生「共伴」交互作用，值得關注，若共伴效應較明顯，午後至明天北部、東北部、東部等地區恐出現較大雨勢，氣象達人彭啟明也表示，目前焦點應該先放這波鋒面與低壓，等這波雨勢結束後，再來關心山竹颱風，都來得及。