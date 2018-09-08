高市首創軍校辦成年禮 229高中生通過500障礙

女學生挑戰國軍500公尺障礙賽。（記者陳文嬋攝）

2018-09-08 23:09

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市府全國首創今與陸軍步訓部合辦成年禮，229名高中生突破7道關卡，通過國軍500公尺障礙賽，體驗軍旅生活辛苦，也對國軍形象加分，有助國軍人才招募。

市府民政局長張乃千與陸軍步訓部指揮官呂坤修攜手，開創成年禮首度於軍校舉行，包括中正預校、三民家商學聯幹部等高中生229人參加，操作國軍武器機槍、試乘雲豹裝甲車、體驗雷指器模擬射擊。

重頭戲是國軍500公尺障礙賽，學生們歷經7道魔鬼關卡，攀爬4公尺高桿、翻越2公尺高牆、穿越獨木橋、匍匐通過10公尺鐵絲網等，從體力考驗到意志力磨練，部分女學生體力不輸男生，甚至還超越男生，成為人生難忘的經驗。

女學生朱紹甄表示，穿越獨木橋赫見下面是水，雙腳發抖就怕落水，所幸大家幫忙通過考驗，感受國軍訓練有素，且團隊互助合作，一起完成艱難任務；男學生朱振佑指出，成年禮讓他發現國軍很親切，不像電影中嚴肅，對國軍印象改觀，會考慮從軍，增進體能。

三民家商訓育組長黃春莉說，成年禮在軍校舉行意義重大，帶給學生不同體驗，除了認識軍中生活，對國軍形象加分，挑戰國軍500公尺障礙賽，讓學生體驗人生道路起伏不定，有困難也有挫折，只要堅持到底，勇敢不放棄，一定會達成目標。

局長張乃千表示，過去男生蛻變男人要經過當兵洗禮，但因近年來兵役改制，市府舉辦成年禮深入軍校，讓學生參與部隊訓練、體驗軍旅生活，學習忍耐、沉著及突破困難，「轉大人」承擔對社會的責任。

女學生挑戰國軍500公尺障礙賽。（記者陳文嬋攝）

女學生體力不輸男生，500公尺障礙賽領先男生。（記者陳文嬋攝）

女學生攜手挑戰獨木橋。（記者陳文嬋攝）

女學生操作國軍武器機槍。（記者陳文嬋攝）