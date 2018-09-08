文旦柚豐收結實纍纍 民眾享採果樂

2018-09-08 14:14

〔記者陳心瑜、林欣漢／新北報導〕今年北台灣天氣穩定，陽光照射充足且無颱風影響，柚子園產量大豐收，基隆平均每株產量超過百斤以上，平均甜度達11度以上，認養柚子的遊客今天到果園開心採收；新北市也預估產量較去年增加約1成，從10日起舉辦採柚系列體驗活動。

8月底連續熱帶低氣壓帶來超豪大雨，造成南台灣淹水災情，北部則是天氣晴朗、少雨，新北市農業局指出，今年文旦柚品質更勝往年，一般零售價格每台斤60至70元，頂級禮盒價格每台斤120至150元。

今天週末假日，有認養基隆柚子樹的民眾，到農場採收體驗採果樂，看到每株柚子樹都結實纍纍的盛景，開心地笑得合不攏嘴，人人滿載而歸。還有電子公司邀弱勢孩童一起體驗採文旦柚，將大部分的柚子捐出做公益，弱勢家庭及果農都受惠，一舉兩得。

新北市副市長葉惠青說，新北市文旦柚種植面積450公頃，產區集中於八里、淡水、林口等，其中八里區產量約占全市6成。今年因天氣穩定，無颱風影響，預估產量較去年增加約1成，約有7700公噸左右，產值約5.2億元。

新北市農業局結合農會舉辦「新北好柚趣 幸福柚香下午茶」系列體驗活動，10日起有限量採果一日遊體驗，15、16日在八里左岸永續環境教育中心的左岸公園舉辦展售會，還有手工柚子茶、柚香煎餅等創意下午茶組合。