華山做「隱形的翅膀」 孤老K歌唱出希望

華山基金會舉辦「中秋K歌愛心餐會」活動，參賽的長輩黃招華以皇帝裝扮粉墨登場演出，獲得「最佳歌唱獎」。（記者謝介裕攝）

2018-09-07 16:38

〔記者謝介裕／南投報導〕迎接中秋佳節到來，今日華山基金會特別舉辦「中秋K歌愛心餐會」活動，受扶助的長輩們，有的還以皇帝、娘娘等裝扮，粉墨登場演出，在熱鬧、溫馨的氣氛中，提早歡度中秋佳節。

該活動今日在名間鄉慶滿樓熱鬧登場，受邀的145位長輩，絕大多數是獨居老人，內心更渴望有親友陪伴過節，因此參加K歌比賽的意願，也都更加踴躍，惟礙於時間有限，原本每位參賽者可唱2首歌，最後均限縮為1首。

現年68歲未婚獨居的長輩李財祿，因慢性疾病導致臉部中風，雙眼視線糢糊，外出行動需他人協助，以致鮮少與外界聯繫，直至去年華山基金會志工們定期前往關懷訪視及物資協助，他才打開心門，並上台獻唱「隱形的翅膀」，歌詞中唱到「我一直有雙隱形的翅膀，帶我飛、給我希望」，他說，若沒有華山志工們陪伴，說不定迄今他仍沒有勇氣面對自己的病情，更遑論復健成功，十分感謝華山志工們願意當他的「隱形的翅膀」，經評比後，也獲得「熱情活力獎」。

至於身穿皇袍的鹿谷長輩黃招華，演唱台語歌「美麗的錯誤」，則獲得「最佳歌唱獎」。

華山基金會指出，南投縣65歲以上老年人口目前約8萬人，其中3失、獨居及身心障礙的長輩，合計約2萬人，光是去年到宅服務次數，全縣合計達87多萬人次，目前全縣13鄉鎮市各設有1處愛心天使站，也歡迎社會各界踴躍加入志工行列，共為關懷老人盡分心力。

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