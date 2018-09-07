這家茶舍奪台中十大伴手禮 茶農：堅信茶葉品質會說話

2018-09-07 13:18

〔記者許國楨／台中報導〕位在西屯區環中路上的「益春茶舍—大禹嶺101K楊肇基台灣高山茶」，最近奪下日前票選出爐的台中市十大伴手禮之一，今天廣邀各界品茗分享喜悅，本身也是茶農的業者郝志益說，堅信茶葉品質會說話，一路上從公版包裝到自己設計品牌，從相信批發商到最直接的零售面對消費者，深感只要是純料，一定可以做出連三歲小朋友都愛喝的世界茗茶成為台灣驕傲。

郝志益是南投杉林溪的龍鳳峽中生代小農，八年前回到山上務農種茶，除了流汗辛苦之外，還明顯感受為了批發銷售，面對商販說不出來的鬱悶，茶農花費時間、精神和金錢，苦心管理生產實在的好茶，往往是交由各個商販批發再分裝出去，也就是目前市場上的消費者大部份都不清楚茶葉來源，與生產廠家也沒有純質保證的茶。

基於上述種種市場上不透明的原因，這幾年自立「益春茶舍」品牌，但面對零售市場客戶對大禹嶺茶需及疑慮，透過叔叔滿棟製茶團隊與大禹嶺95k茶農賀凱民開始合作經銷事宜，也因為賀凱民認同要讓消費者清楚來源與生產製作的經營理念，向他推薦103k茶農吳國寶、101k茶農楊肇基與100k茶農陳俊界，益春茶舍【大禹嶺英雄茶】因此產生。

郝志益強調，現在的網路直播茶葉市場亂七八糟，胡說八道，茶是喝到身體裡血液循環器官吸收的，如果不清楚來源不知道生產茶農，怎麼喝的下去，該茶舍堅持產地透明茶農背書讓消費者安心享用，並透過臉書直播讓消費者清楚知道茶葉生產履歷過程，讓消費者、經銷者及生產者三方共贏。