雲林農林漁牧產值794億創新高 連3年居全國之冠

雲林縣去年農林漁牧產值794億創新高，已連續3年居全國之冠。（記者詹士弘攝）

2018-09-07 12:59

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣去年農林漁牧總產值達794億元，創下歷史新高，領先第二名屏東縣的738億元，差距達56億元。且從104、105、106連續3年農業產值居全國之冠，穩坐第一大農業縣。

雲林縣議會7日總質詢，議員蔡秋敏等關心7月初花生農損及0823豪雨，縣府處理農損列入天然災現金救助區的作為，縣長李進勇答覆時，強調雲林縣府維護農友的立場及積極爭取的過程。

雲林縣長李進勇也向議會報告好消息，指行政院主計總處調查，雲林縣去年的農林漁牧總產值達794億元，約佔全國總產值14.4%，自104年的729億元、105年的777.5億元，逐步穩定成長，且創下歷史新高紀錄，與105年相比，成長達16.5億元，成長率2.12%。雲林縣去年各類農產值均成長，主要為稻米、蔬菜、雜糧生產，養殖漁業及畜牧業也名列前矛。

雲林縣106年農業總產值各類產值概況如下：農業產值約412億元，佔全縣總產值51.89%；漁業產值約58.2億元，佔全縣總產值7.33%；畜牧產值約323.7億元，佔本縣總產值40.76%。

李進勇表示，雲林縣為我國主要農業生產縣，農業就業人口近4成，縣府極為重視農業，在農業首都的基礎上，帶領雲林縣邁向農業首都2.0，以求穩健的轉型與發展。