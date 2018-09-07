70年白金婚靠著偶爾鬥嘴維繫情感 也讓腦袋靈活

蘇金火（左）、蘇高柳（右）夫妻牽手71載，獲縣府表揚白金婚。（記者王秀亭攝）

2018-09-07 12:04

［記者王秀亭／台東報導］台東縣政府今天表揚金鑽石婚夫妻，50對攜手超過半世紀的夫妻中，來自池上鄉的蘇金火、蘇高柳夫妻結褵71年，大孫子蘇博文說，兩人偶而為了小事拌嘴，反而讓身體健朗，腦筋靈活。

台東縣長黃健庭表示，縣府表揚金鑽石婚活動已持續30餘年，今年接受表揚的夫妻共有50對，除蘇金火、蘇高柳為結婚超過70年的白金婚，還有18對鑽石婚（結婚60年）及31對金婚（結婚50年），鑽石婚中有多對10年前參與過金婚表揚，今年再獲表揚。

蘇金火、蘇高柳夫妻今天在兒子蘇健興、大孫子蘇博文陪伴下到場領獎，兩人依舊身體健朗，手腳靈活，蘇金火說，當年自己24歲，老婆20歲，兩人自由戀愛結婚，為了生活，從台北坪林舉家搬遷至台東池上鄉，買了一塊農地落腳定居，生活再苦，為了兒女，和老婆一起扛下所有重擔，如今兒孫成群，且各有所成。

談起兩人相處之道，蘇金火直說和其他夫妻一樣都會吵架，但過生活、撐起一家家計更重要，不曾大吵；兒子蘇健興說，父母雖然高齡96歲及92歲，仍行動自如，父親還會載母親到菜市場買菜，細心的母親也會打理好父親平日所需。

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