天天吃好料》沙鹿黑貓食堂 重溫50年代台灣好料

早期的酒家菜-魷魚螺肉蒜湯。（記者歐素美攝）

2018-09-10 09:21

〔記者歐素美／台中報導〕台中市沙鹿區美仁里長陳建良，因懷念早期社會善良風氣及生活環境，在台中市公益路開設「黑貓食堂」人文餐館，重現50年前台灣社會縮影，將冰菓室、戲棚、茶室、電影院及黑貓歌舞團等場景搬進餐廳，讓民眾在品嚐老菜脯雞、魷魚螺肉蒜等老古味、酒家菜等美味菜餚時，彷彿穿越時空回到古早年代，因菜色美味平價，餐廳內處處是景，試賣期間即成為台中知名打卡熱點及餐廳。

黑貓食堂人文餐館是以懷舊風情為主題的特色餐廳，餐廳內的景場布置全部來自陳建良的構思。

28歲就當選里長，連任13年，本屆參選還找不到對手的陳建良說，人不能忘本，要飲水思源，他很喜歡台灣早期社會風氣，希望透過文創及懷舊，讓民眾感受到台灣過去打拚經濟的繁榮景象。

陳建良表示，餐廳以文創的方式結合懷舊氛圍打造特色，展現過去台灣50年代的歷史文化，餐廳內的陳設有大街小巷、甚至一棟一棟的實體建築，呈現大戶人家、中層社會及平民社會縮影，讓民眾宛如回家輕鬆吃飯，還能帶回難忘的回憶。

店內菜色，除了古早味，還有許多創意料理，甚至現撈海產、水果冰等，飲料冬瓜茶更是循古早手工方式製作，喝起來有點甜又不會太甜，十分清涼爽口，讓人忍不住一杯接一杯。

陳建良並推薦店裡的3道傳統家常菜：「甕仔底滷肉」，即俗稱的「菜欉尾」滷肉。用曬乾的白蘿蔔葉子滷三層肉，因蘿蔔葉買來後要曬乾，曬乾後還要沖洗多次去沙，十分厚工，是店內的特色菜；鹹豬肉，則採用溫體豬肉醃製，肥而不膩，不死鹹，很下飯；老菜脯雞湯，使用陳年老菜脯燉煮，喝起來甘甜，是台灣傳統的湯品。此外，還有早期的酒家菜，魷魚螺肉蒜湯，真材實料，令人回味。

到店內用餐的顧客劉盈宏表示，店內的「桂竹筍滷封肉」最好吃，很古早味，看起來好像很肥，但吃起來一點都不會，瘦肉更是軟嫩不柴，非常讚；來自彰化的廖先生，經朋友介紹來用餐，最愛「甕仔底滷肉」，一口氣吃了兩盤，他表示，有阿嬤的味道，非常好吃。

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「黑貓食堂」重現50年代台灣的場景。（記者歐素美攝）

「黑貓食堂」的創意料理雞捲，採用雞皮捲雞肉，吃起來軟嫰可口。 （記者歐素美攝）

沙鹿區美仁里長陳建良，投資開設「黑貓食堂」人文餐館，端出招牌的菜色「鹹豬肉」。（記者歐素美攝）

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