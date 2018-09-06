新竹、苗栗空品輸台中 莊秉潔推論惡化來源是這2電廠

莊秉潔今日公布上半年台灣空污地圖，認為新竹縣及苗栗縣的空氣品質明顯不如台中市，最可能的原因是新林口發電廠2部超超臨界機組及大潭緊急發電的七號機組上線的關係。（圖擷自莊秉潔臉書）

2018-09-06 23:39

〔即時新聞／綜合報導〕中興大學環工系教授莊秉潔今日公布上半年台灣空污地圖，針對今年新竹縣及苗栗縣的空氣品質明顯不如台中市區，莊以此推論，最可能造成這惡化的來源，是新林口發電廠二部超超臨界機組以及大潭緊急發電的七號機組上線的關係。

莊秉潔今日公布上半年台灣空污地圖，其中在各縣市排名中，最大的差異是新竹縣及苗栗縣的空氣品質已落後於台中市，兩縣雙雙退步，分居全台空品第12名（退步1名）及第13名（退步4名），台中市則是進步3名、排序來到第10名。

莊秉潔在臉書發文指出，台中市空氣品質優於新竹縣及苗栗縣，主要是因為新竹縣及苗栗縣的PM2.5濃度比先前惡化許多，反觀台中則是略有改善。莊秉潔也指出，苗栗縣及新竹縣工廠污染的二氧化硫濃度是下降的，代表當地車輛的污染的一氧化碳及非甲烷碳氫化合物的濃度也是下降的，因此惡化的原因應該不是與當地工廠及車輛排放的污染。

莊秉潔推論，最有可能造成惡化的，是因新林口二部超超臨界機組的上線及大潭緊急發電的七號機組上線，這與他模擬新林口電廠造成台灣主要增量區域在新竹山線及苗栗是一致的。